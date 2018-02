Kate Upton rompe el silencio sobre lo que presuntamente le hizo Paul Marciano

(CNN) -Kate Upton dio detalles sobre el presunto acoso sexual del cofundador de Guess, Paul Marciano.

Sus comentarios, publicados en línea por la revista Time el miércoles siguen a un tuit que publicó el 31 de enero que decía: "Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica @Guess todavía esté empoderando a Paul Marciano como su director creativo #metoo". Upton usó el hashtag que representa el movimiento antiacoso que se extendió por el mundo de los negocios.

Las acciones de la marca de ropa cayeron en picado después de sus comentarios en Twitter, donde la modelo tiene casi 2,4 millones de seguidores.

Ahora, la joven de 25 años está contando sobre sus experiencias con Marciano. Upton afirma que Marciano la acosaba verbalmente y la tocaba de manera inapropiada cuando tenía 18 años.

Marciano negó las acusaciones en una declaración a Time, que CNN obtuvo, calificándolas de "absolutamente falsas".

"Nunca he estado a solas con Kate Upton", dijo Marciano en el comunicado. "Nunca la he tocado inapropiadamente. Ni siquiera me referiría a un modelo de Guess de una manera tan peyorativa".

Upton afirma que en su primer día de rodaje de su primera campaña Guess en 2010, Marciano "por la fuerza" agarró sus pechos, diciendo que quería asegurarse de que "fueran reales".

Ella dice que el fotógrafo Yu Tsai estaba en la habitación en el momento del incidente, y e- corroboró la versión a la revista.

"A pesar de hacer todo lo que pude físicamente para evitar su tacto durante la reunión, él continuó tocándome de una manera muy dominante y agresiva", dijo Upton. "Agarrar mis muslos, mis brazos para tirar de mí más cerca, mis hombros para tirar de mí más cerca, mi cuello, mis pechos, y oliéndome".

Upton llegó a decir que tenía dos opciones: "Hacer todo lo posible para alejarse y evitar su persecución, o golpear al CEO de Guess. Así que decidí simplemente alejarme".

Yu Tsai le dijo a CNN en una declaración que está "extremadamente conmovido por la fuerza y ​​el valor que le ha tomado a Kate Upton contar su historia y por las innumerables mujeres y hombres valientes que ya han hablado".

Upton afirma que el comportamiento de Marciano continuó durante años, y fue despedida de empleos cuando ella negó los avances del ejecutivo. Afirma que esto sucedió en más de una ocasión y recuerda un caso en el que rechazó la solicitud de Marciano de ir a su hotel y se despertó al día siguiente al saber que la habían despedido porque dijo que había "engordado".

CNN se comunicó con Upton para obtener comentarios.

Le dijo a Time que el comportamiento agresivo de Marciano continuó incluso después de que ella apareció en la portada de la edición de traje de baño de Sports Illustrated. Upton dijo que Guess Jeans le ofreció 400.000 dólares en 2012 para ser la imagen de otra campaña, pero que no podía volver a trabajar con Marciano otra vez.

En su declaración oficial a CNN con los comentarios de Marciano, Guess no dio más detalles sobre la decisión de Upton de rechazar la oferta.

La supermodelo dice que durante años después del acoso de Mariciano, ella quería "dejar de modelar" y que se culpaba a sí misma por su comportamiento. Pero ahora ella dice que está "harta de ser silenciada".

"Paul utilizó su poder para hacerme sentir insegura e impotente, pero no voy a dejar que me intimide más", dijo. "Estos hombres piensan que son intocables, pero los tiempos están cambiando".