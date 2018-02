USA Today: Atleta olímpico gay rechaza reunión con Pence

(CNN) - El patinador olímpico estadounidense Adam Rippon rechazó una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence después de criticarlo por su postura sobre los derechos de los homosexuales, informó este miércoles el periódico USA Today.

Después de leer una entrevista el 17 de enero en la que Rippon criticó a Pence, el personal del vicepresidente pidió al Comité Olímpico de EE.UU. que iniciara una conversación ese mismo día entre el atleta y el político, que Rippon finalmente rechazó, informó Christine Brennan de USA Today, citando dos fuentes con conocimiento de la situación. Brennan también es analista deportivo de CNN.

En una publicación en su cuenta oficial de Twitter este jueves, Pence le dijo a Rippon que la delegación estadounidense era "para ti", y le advirtió que no dejara que las "noticias falsas" lo distrajeran.

"Estoy orgulloso de ti y de TODOS NUESTROS GRANDES atletas, y mi única esperanza para ti y todos los de #TeamUSA es llevar el oro a casa. ¡Ve y tráemelos!" le dijo al atleta.

La oficina del vicepresidente no respondió a una solicitud de CNN para hacer comentarios este miércoles. Después de la publicación de la historia de CNN, Jarrod Agen, el director de comunicaciones del vicepresidente, impugnó los informes de USA Today.

"El informe de USA Today es falso y debe corregirse. La oficina del vicepresidente no se acercó para entablar una conversación con el Sr. Rippon. Como dijimos anteriormente, el vicepresidente apoya a todos los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos y espera que todos ganen medallas ", dijo Agen.

La publicista de Rippon, Lynn Plage, no ofreció más comentarios sobre el asunto.

El mes pasado, Rippon, quien es uno de los dos olímpicos estadounidenses abiertamente homosexuales en los Juegos, arremetió contra la Casa Blanca por elegir a Pence para dirigir la delegación oficial de EE.UU. en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Invierno de 2018.

"¿Te refieres a Mike Pence, el mismo Mike Pence que financió la terapia de conversión gay?", dijo Rippon en una entrevista el 17 de enero con USA Today.

Alyssa Farah, una portavoz de Pence, proporcionó al periódico una refutación a los comentarios de Rippon.

"Esta acusación es totalmente falsa y no tiene ninguna base de hecho", dijo Farah en un comunicado. "A pesar de estos reclamos mal informados, el vicepresidente apoyará con entusiasmo a todos los atletas estadounidenses que compiten el próximo mes en Pyeongchang".

Como gobernador de Indiana, Pence firmó la controvertida Ley de Restauración de la Libertad Religiosa en 2015, que permitió a las empresas rechazar clientes gays y lesbianas en nombre de la libertad religiosa.

En esa misma entrevista del 17 de enero, Rippon dijo que "no saldría de mi camino" para reunirse con Pence durante el encuentro entre los atletas olímpicos estadounidenses y la delegación de EE.UU. antes de la ceremonia de apertura.

"Si fuera antes de mi evento, no me desviaría del camino para encontrarme con alguien que sentí que se ha desviado de su camino para no solo mostrar que no son amigos de una persona gay sino que cree que estoy enfermo", dijo Rippon al periódico.

Sin embargo, el campeón de patinaje artístico masculino de EE.UU. dijo: "Si tuviera la oportunidad de encontrarme con él después, una vez que termine de competir, podría haber una posibilidad de mantener una conversación abierta".

"Parece más apacible que Donald Trump ... Pero no creo que el gobierno actual represente los valores que me enseñaron cuando crecía. Mike Pence no representa nada en lo que realmente creo", agregó Rippon.

Durante una conferencia telefónica con reporteros el lunes pasado, Rippon insistió en que él no estaba "tratando de pelear" con el vicepresidente, sino que estaba enfocado en el entrenamiento, de acuerdo con USA Today.

Rippon, de 28 años, y el esquiador de los Estados Unidos, Gus Kenworthy, de 26 años, son los dos primeros atletas de las Olimpiadas de Invierno abiertamente homosexuales que representan al equipo de EE.UU.. Kenworthy también tuvo problemas con el vicepresidente que encabeza la delegación de Estados Unidos, calificándolo como una "elección extraña" en una entrevista con Ellen DeGeneres el lunes.

Tanto Rippon como Kenworthy dijeron que se saltarían la visita a la Casa Blanca cuando el presidente Donald Trump invite al equipo de EE.UU. después de los Juegos Olímpicos.