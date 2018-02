Janet Jackson tal vez no acuda al Super Bowl, pero su espíritu estará presente

(CNN) - La más grande intriga alrededor del Super Bowl este domingo tiene que ver con alguien que ni siquiera estará presente.

Ante los continuos rumores, la cantante Janet Jackson dijo el sábado que no se uniría a Justin Timberlake para actuar en el espectáculo de medio tiempo del partido que se disputará en Minneapolis.

Pero eso no ha aplacado la marea de especulaciones, resentimientos y tributos de seguidores que se sigue arremolinando alrededor de Jackson, cuya última aparición en el Super Bowl, un dueto con Timberlake en 2004, terminó en un escándalo.

Muchos de sus seguidores sienten que ella fue castigada injustamente luego de que Timberlake le arrancara parte de su vestuario dejando al descubierto su seno derecho mientras ambos cantaban el éxito "Rock Your Body". Ambas estrellas se disculparon, pero Jackson se llevó la peor parte: muchas estaciones de radio dejaron de tocar su música y su carrera sufrió durante años.

Cuando Timberlake fue invitado para volver al espectáculo del medio tiempo de este año, algunos seguidores levantaron la voz, viendo un doble rasero, y la etiqueta #JusticeforJanet (Justicia para Janet) inundó las redes sociales.

Timberlake dijo recientemente que él y Jackson habían hecho las paces. Pero familiares de Jackson le dijeron al New York Post que sienten que Timberlake le sigue debiendo una disculpa a ella - o al menos un cameo el domingo.

"Si él es un caballero, se asegurará de que Janet esté ahi", dijo Joseph Jackson.

Eso no parece probable. Pero otros dicen que Timberlake debería encontrar la forma de rendir homenaje a Jackson durante su presentación.

Muchos seguidores mostrando su apoyo a la ganadora del Grammy y la etiqueta #JanetJacksonAppreciationDay (Día de Apreciar a Janet Jackson) era tendencia en Twitter el domingo.

La etiqueta fue creada aparentemente por el cineasta y exjugador de la NFL Matthew Cherry, quien la sugirió en un tuit el viernes.

