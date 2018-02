Trump amenaza con cortar la ayuda a los países que permiten la entrada de drogas a EE.UU.

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con interrumpir la ayuda a los países que permiten la entrada de drogas a la Unión Americana, durante una visita al Centro Nacional de Entrenamiento de Seguridad Fronteriza en Virginia.

"Quiero detener la ayuda, si ellos no pueden impedir que las drogas entren, porque ellos pueden detenerlas de una forma mucho más fácil que nosotros. Ellos dicen: 'oh, no podemos controlarlo'. Oh, bueno, se supone que debemos controlarlo", dijo el presidente. "Así que les damos miles y miles de millones de dólares y ellos no hacen lo que deberían estar haciendo, y ellos lo saben. Pero vamos a tomar acciones muy duras".

Donald Trump visitó el viernes el Centro Nacional de Entrenamiento de Seguridad Fronteriza en Virginia. (Photo by Andrew Harrer-Pool/Getty Images)

Trump específicamente nombró a El Salvador, Guatemala, Honduras y México en sus críticas a los países cuyos ciudadanos llegan a Estados Unidos ilegalmente.

"Queremos fronteras fuertes. Queremos darles a ustedes leyes. Queremos detener el sinsentido de la captura y liberación. Ustedes capturan a alguien y lo liberan. Ustedes saben que ellos son malos", dijo. "Están llegando desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México, de todos lados. Ellos simplemente se están escurriendo en nuestro país".

El presidente añadió: "Estos países no son nuestros amigos, ustedes lo saben".

"Creemos que son nuestros amigos, y les enviamos mucha ayuda, y no voy a decir nombres ahora mismo", dijo. "Pero veo a estos países, veo las cifras de lo que les mandamos, les enviamos ayuda masiva y ellos se están escurriendo en nuestro país y se están burlando de nosotros".