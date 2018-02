Rex Tillerson: Lo más fácil sería que Maduro se fuera

(CNN Español) - Durante una charla en la Universidad de Texas en Austin y antes de su gira por América Latina, Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió este jueves al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las próximas elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional Constituyente.

Tillerson dijo que Maduro "podría elegir simplemente irse".

"Quiero decir, eso sería… eso sería lo más fácil. No hemos abogado por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro", dijo el secretario de Estado.

"Antes bien hemos abogado por que vuelvan a la constitución. No reconocemos a la Asamblea Constituyente como legítima y ellos necesitan volver a la constitución, seguir la Constitución. Creo que habrá un cambio. Queremos que sea un cambio pacífico. Siempre es mejor que la otra alternativa, que un cambio violento", añadió.

"En la historia de Venezuela y en la historia de otros países latinoamericanos, casi siempre son los militares que se hacen cargo de esto, que cuando las cosas están tan mal, la cúpula militar se dan cuenta que no pueden servir a los ciudadanos entonces se hacen cargo de una transición pacífica. Si este es el caso o no, no lo sé", dijo este jueves Tillerson desde la Universidad de Texas en Austin.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este jueves sobre los comentarios de Tillerson que EE.UU. está "pidiendo un (Augusto) Pinochet, no les importa las instituciones de la democracia, les interesa que los socios sean bien genuflexos, arrimados a ellos que apoyen estas políticas”, afirmó en un programa televisivo venezolana.

Tillerson llegó este jueves a México como parte de una gira de siete días por varios países América Latina y el Caribe.

El objetivo del viaje a México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica, es "promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad energética y democrático", según un comunicado del Departamento de Estado.

Cabello dijo que Tillerson estaba de gira en América Latina para planear ataques contra Venezuela, según informa la página del PSUV.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este viernes que la gira de Tillerson es un truco publicitario que intenta persuadir a los países de la región de intervenir en Venezuela.

Padrino dijo que las palabras de Tillerson eran por una "herida abierta" contra Venezuela de su tiempo como presidente y director ejecutivo de Exxon Mobile.

El Ejército también rechazó los comentarios de Tillerson sobre que las fuerzas armadas podrían remover a Maduro del cargo a la fuerza.

"Las Fuerzas Armadas Bolivarianas rechazan, de manera radical, tales declaraciones", dijo Padrino.

EE.UU. ha impuesto una serie de sanciones a decenas de funcionarios de Venezuela. En noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones diciendo que: "Estos individuos están asociados con socavar el proceso electoral, con la censura de medios o con la corrupción en los programas de administración de alimentos en Venezuela", dice el documento.

El Departamento del Tesoro explica que la decisión llega después de las elecciones venezolanas del 15 de octubre, "que estuvieron marcadas por varias irregularidades que sugieren marcadamente que hubo fraude ayudado por el partido gobernante en la inesperada victoria de la mayoría de gobernaciones".

Arreaza ha rechazado las sanciones calificándolas de "acciones unilaterales" y señaló que forman parte de la campaña sistemática que mantiene ese gobierno.

"Regreso a la Constitución"

Tillerson añadió que Maduro debería seguir la Constitución.

"De nuevo, nuestra posición es Maduro debe regresar a la Constitución y seguirla y si no es reelegido por el pueblo, que así sea. Y si las cosas se calientan, estoy seguro que tiene amigos en Cuba que le pueden dar una hacienda en la playa y puede tener una gran vida allí", añadió.

La Asamblea Constituyente de Venezuela anunció en enero el adelanto de las elecciones presidenciales. El diputado Diosdado Cabello dijo que los comicios deben realizarse antes del 30 de abril, tomando por sorpresa a una oposición que aún no unifica su participación en este proceso.

Pero la Constituyente no está reconocida por la oposición que tiene mayoría en el legislativo y otros gobiernos internacionales, dado que fue conformada sin un referendo previo de aprobación, como indica la Constitución.