Así respondió J.K Rowling a la polémica sobre la homosexualidad de Dumbledore

(CNN) – Aquí hay una señal de lo lejos que ha llegado el mundo: algunos fanáticos están molestos porque la película Fantastic Beasts 2 no va a dejar que Dumbledore sea abiertamente gay.

La polémica empezó después de que el director de la cinta, David Yates, le dijera a la revista Entertainment Weekly que la sexualidad del personaje Albus Dumbledore no sería explorada “de manera explícita” en la próxima secuela Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

“Pero creo que todos los fans son conscientes de eso”, sostuvo Yates. “Él tuvo una relación muy intensa con Grinewald cuando eran hombres jóvenes. Se enamoraron mutuamente de sus ideas e ideología”, completó.

Sin embargo, esa perspectiva no cayó muy bien entre algunos fanáticos, quienes publicaron en Twitter lo que piensan al respecto.

“ES 2018, JAJAJA, ASÚMANLO”, escribió un usuario.

“Not explicitly,” Yates replied when asked if the film makes it clear that Dumbledore is gay. “But I think all the fans are aware of that."

IT'S 2018 LMAO GET IT TOGETHER

— Connor Goldsmith (@dreamoforgonon) January 31, 2018

“‘No de manera explícita’ respondió Yates cuando le preguntaron si la película deja claro que Dumbledore es gay. ‘Pero creo que todos los fans son conscientes de eso’. ES 2018, JAJAJA, ASÚMANLO”.

Lol. There are actually fans using the "being openly gay wouldn't make sense for the time period" argument re: Dumbledore. You can accept three headed dogs, invisibility cloaks, and Aberforth's "affinity" for goats, but not an openly gay dude in the 20th century?

— Sarah Sterling (@SarahSterling_) January 31, 2018

“Jaja. De hecho, hay fanáticos usando sobre Dumbledore el argumento de que “ser abiertamente gay no tendría sentido para la época” (de la película). ¿Pueden aceptar perros con tres cabezas, capas de invisibilidad y la “afinidad” de Aberforth por las cabras, pero no un hombre abiertamente gay en el siglo XX?”

JK Rowling: Oh yeah, Dumbledore is gay! Just didn’t put it in the books.

Us: Ooh! Maybe they’ll do better in the Dumbledore-centric movie—

Director: No, he’s just gay off-page and off-screen. He’s gay in your hearts.https://t.co/IbXPS1WJfO

— Ashley Poston --✨ (@ashposton) January 31, 2018

“JK Rowling: ¡Oh sí, Dumbledore es gay! Simplemente no lo puse en los libros.

Nosotros: ¡Oh! Tal vez lo harán mejor en la película sobre Dumbledore.

Director: No, él solamente es gay fuera de las páginas y fuera de las pantallas. Él es gay en sus corazones”.

En la película, Dumbledore es más joven que en los libros de Harry Potter. Fantastic Beasts cuenta la historia de Newt Scamander, el autor ficticio del libro Fantastic Beasts and Where to Find Them, que se menciona en la serie de Potter.

Jude Law interpreta a Dumbledore en su juventud.

La autora de Harry Potter J.K. Rowling reveló en 2017 que el director de la escuela de Hogwarts era homosexual, después de lanzar Harry Potter and the Deathly Hallows, el último libro en la saga sobre el joven mago.

En 2015, ella defendió su revelación después de que un fan le preguntara vía Twitter: “Me pregunto por qué dirías que Dumbledore es gay, debido a que yo no puedo verlo de esa manera”.

La respuesta de Rowling fue incisiva: “¿Tal vez porque las personas gay simplemente se parece a… otras personas?”.

.@anakocovic21 Maybe because gay people just look like... people?

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 24, 2015

Y también tuvo algo que decir sobre la polémica actual. Este miércoles, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que incluía un GIF del rapero Lil Yachty presionando el botón de silencio.

“Recibir abusos sobre una entrevista que no me involucró, sobre un guión que escribí pero que ninguna de las personas enojadas ha leído, que es parte de una serie de cinco películas, que es solo una entrega, obviamente es muy divertido, ¿pero sabes lo que es aún *más* divertido?", escribió.

Being sent abuse about an interview that didn't involve me, about a screenplay I wrote but which none of the angry people have read, which is part of a five-movie series that's only one instalment in, is obviously tons of fun, but you know what's even *more* fun? pic.twitter.com/Rj6Zr8aKUk

— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 31, 2018

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald llegue a las pantallas en noviembre.