¿Te diste cuenta que Trump no tuiteó durante un día?

(CNN) - Algo extraño (no) sucedió en Internet.

Scroll for more content...

El presidente Donald Trump no tuiteó. En más de 24 horas. Todo el miércoles.

MIRA: El énfasis que hizo Trump sobre las pandillas de Centroamérica en el Estado de la Unión

La última vez que la cuenta de Trump se quedó en silencio por todo un día parece haber sido el 6 de octubre del año pasado, hace 117 días.

Su tuit del martes, un aviso para ver el Estado de la Unión, llegó hacia las 9 p.m. Pero como el anterior a ese, el de las 3:12 p.m. el lunes 29 de enero, probablemente también fue enviado por un miembro del personal. Ambos contienen video clips oficiales de whitehouse.gov.

Retrocede aún más, hasta el 28 de enero, y el misterio se profundiza.

Trump pareció tuitear dos veces desde su cuenta este domingo por la mañana, casi al mismo tiempo, pero en lo que se podía leer como dos voces diferentes: Trump y alguien tratando de sonar como él.

En el primero de los dos mensajes de las 8:18 a.m., Trump señaló al rapero Jay-Z, que había sido crítico con él en el programa "The Van Jones Show" de CNN el día anterior:

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2018

"Alguien por favor infórmele a Jay-Z que debido a mis políticas, se acaba de reportar que el desempleo de los negros está ¡en la TASA MÁS BAJA JAMÁS REGISTRADA!", tuiteó Trump la mañana del domingo.

Menos de 60 segundos después (literalmente, un segundo, en realidad, de acuerdo con el Trump Twitter Archive), un asombrosamente gramaticalmente astuto "Trump" agregó esta evaluación económica:

Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2018

"Nuestra economía está mejor que lo que ha estado en muchas décadas. Los negocios están regresando a EE.UU. como nunca antes. Chrysler, por ejemplo, dejará México para regresar a EE.UU. El desempleo está cerca de nuevos bajos históricos. Estamos en el camino correcto", añadió.

¿Entonces, qué estaba pasando? ¿Estaba el presidente demasiado ocupado bañándose en revisiones no terribles de su discurso del martes por la noche? ¿Iba paseando por la Oficina Oval, tratando de decidir si "revela el memorando"?

Tal vez está tratando de darle sentido al problema con el FBI?

¿O preguntándose cómo saldrá la investigación sobre Rusia?

O tal vez ... tal vez no sea nada.

¿Sabes que? No importa.

Lo siento.

Volvió a tuitear este jueves por la mañana.