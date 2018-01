Hillary Clinton trolea a Donald Trump en los Grammy con video sorpresa

(CNN) - Hillary Clinton hizo una aparición sorpresiva durante la ceremonia de los Premios Grammy la noche de este domingo. El video fue un duro golpe dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La excandidata presidencial, junto a Cher, Snoop Dogg, Cardi B, John Legend y DJ Khaled, entre otros, leyeron extractos de "Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", de Michael Wolff, el exitoso libro sobre el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca.

El video muestra a James Corden, presentador de los Grammy, realizando audiciones para la lectura del libro con la esperanza de conseguir el Grammy a mejor álbum del año, junto a músicos famosos que presentan audición por el codiciado papel.

La cara de Clinton estaba cubierta por el libro cuando apareció por primera vez en la pantalla. Luego, mientras develaba su rostro y seguía leyendo, la multitud aplaudió.

Hillary Clinton leyó la famosa frase sobre el amor de Trump por la comida rápida: "Tenía un largo temor de ser envenenado. Es una de las razones por las que le gustaba comer en McDonald's. Nadie sabía con anticipación que él vendría y sabía que la comida estaba preparada anteriormente de manera segura".

Los productores del Grammy se acercaron a Hillary Clinton hace un par de semanas. Jugaron con un par de pasajes diferentes del libro antes de elegir el del gusto de Trump por McDonald's de Trump, según una persona que estuvo involucrada en la grabación, que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York.

On the hunt for a GRAMMY Award of his own, James Corden auditions celebrities for the spoken word version of Michael Wolff's "Fire and Fury." pic.twitter.com/SjTobAbv2N

— JAMES IS HOSTING THE GRAMMYS TONIGHT (@latelateshow) January 29, 2018

Reacción inmediata

El video ya ha causado la ira de al menos una figura destacada de la Casa Blanca. La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, tuiteó poco después de que se transmitiera el mensaje.

"Siempre me han gustado los Grammy, pero hacer que los artistas lean el libro Fire and Fury los mató", tuiteó Nikki Haley. "No dañen la buena música con basura. Algunos de nosotros amamos la música sin política", agregó la diplomática.

Haley aseguró este jueves que un contenido del libro es "absolutamente falso", refiriéndose a un detalle en "Fuego y Furia" en el que se asegura que tuvo una aventura con el presidente Trump.

El libro ha vendido 1,7 millones de copias, según el editor Henry Holt & Co. "Fuego y Furia" también ha sido número uno en la lista de libros más vendidos del The New York Times durante tres semanas.