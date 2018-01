(CNN) - El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido por la policía en Moscú, dice un mensaje en su cuenta de Twitter el domingo.

"Me detuvieron. Eso no importa. Vengan a Tverskaya. No vayan por mí, es por ustedes y por su futuro", dice el tuit.

Su detención llega en medio de protestas llamando a un boicot de las próximas elecciones presidenciales en Rusia.