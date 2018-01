Javier Bardem: Los pingüinos de la Antártida nos necesitan

(CNN) - Tengo una imagen en mi cabeza. Es imposible de transmitir por completo, pero es parte de mí.

Estoy sentado en una bahía aislada. Mis manos descansan en la arena mientras la brisa se desliza sobre las ondulaciones azul-verde de la orilla. Piedras salen rodando del mar. Están repletas de pequeños pingüinos en blanco y negro, que se balancean sobre las rocas y caen al océano. Es mágico: una ventana hacia un pequeño mundo que continuará mucho después de que me vaya.

MIRA: Un pingüino, el visitante inesperado en un bote científico

Veinte años después, esta imagen ahora existe solo en mi cabeza y en mi corazón.

Probablemente estés leyendo esto en tu teléfono. O tal vez en la pantalla de tu computadora. El mundo a tu alrededor está congelado. La luz de tu pantalla es tu foco. Te retiran de tu entorno.

Las pantallas son tan a menudo nuestra ventana al mundo. Filtramos las infinitas corrientes de información e imágenes a través de ellos. Dan forma a nuestra forma de pensar y catalogan nuestras experiencias.

Es por eso que nunca he estado en las redes sociales. Y también es por eso que acabo de unirme a las redes sociales.

En este momento, la ventana que estoy mirando no es una pantalla. Es redonda. Es un ojo de buey en un barco y un portal a un mundo majestuoso de hielo y mar brillante y una vida abundante.

Tengo la suerte de estar experimentando directamente la Antártida y la gran maravilla azul de su océano. Los pingüinos se sumergen en el agua, como recuerdo en Boulder Beach en Ciudad del Cabo. Si tengo aún más suerte, veré las grandes ballenas, las focas leopardo y toda otra existencia en el fondo de nuestro planeta. Se siente como si estuviera a una vida de distancia de mi casa en Madrid.

Lo que me lleva de vuelta a las redes sociales. La semana pasada me uní a Twitter e Instagram, no para compartir actualizaciones sobre mi desayuno, pero para compartir este viaje que estoy haciendo al otro extremo de la Tierra.

Saludando a mis nuevos amigos de la Antártida ---- #ProtectAntarctic #SantuarioAntarticohttps://t.co/bTmy2fyljq pic.twitter.com/AjvgbfdNOz

— Javier Bardem (@BardemAntarctic) January 24, 2018

Me uní a una expedición de Greenpeace para acercar la increíble diversidad de la vida en la Antártida a su hogar para personas que tal vez nunca tengan la oportunidad de verla. Porque todos estamos conectados con lo que sucede aquí, incluso si no lo sabemos.

Y quiero usar las redes sociales para instarte a que te unas a mí. Para unirte no solo en este viaje, sino en la misión de crear la mayor reserva de vida silvestre que el mundo haya visto: un Santuario del Océano Antártico.

Este planeta es un planeta azul. Dos tercios están cubiertos por mares que producen tanto oxígeno que nos dan cada segundo aliento que tomamos. Los océanos son mucho más grandes que todos los continentes combinados, pero el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca los están matando.

Ahora las buenas noticias. Este año tenemos la oportunidad de crear la mayor área protegida de la Tierra en el Océano Antártico. No solo protegería la vibrante vida aquí, como los pingüinos emperador y las ballenas azules, sino que garantizaría un océano saludable para ayudar a mitigar los peores efectos del cambio climático. Sería tres veces más grande que mi país de origen, España, y 200 veces más grande que el Parque Nacional de Yellowstone.

Muy emocionado por embarcarnos hacia la Antártida para que, junto a millones de personas, logremos la protección de sus aguas. #SantuarioAntartico #protectantarctic #JavierBardemSantuario @carlosbardemoficial

A post shared by Javier Bardem (@bardemantarctic) on Jan 16, 2018 at 2:36am PST

Significaría que los humanos no podrían explotar la zona, como las embarcaciones pesqueras que capturan krill antártico, una pequeña criatura como un camarón que es una de las especies más importantes en la red alimentaria, devorada por los pingüinos Adelia, las ballenas jorobadas y casi todo lo demás.

La propuesta de crear esta vasta reserva marina será presentada por la Unión Europea cuando la Comisión del Océano Antártico se reúna en octubre. Cubre una gran área en el Mar de Weddell y alrededor de la Península Antártica, que de lo contrario podría ver la expansión de la industria de la pesca de kril para fabricar productos como el aceite de pescado Omega 3 y alimento para los cultivos de peces.

En esta región, donde la vida marina ya está bajo una fuerte presión, estos barcos podrían terminar compitiendo por comida con pingüinos y ballenas.

Además de proteger la vida marina, los científicos recién están empezando a comprender el papel crucial que juegan los océanos saludables para evitar los peores impactos del cambio climático, ya que los océanos actúan como sumideros de carbono. Este proceso podría ser aún más significativo en las regiones polares.

Los miembros de la Comisión del Océano Antártico, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, ya han demostrado que pueden dejar de lado sus diferencias por el bien de nuestros océanos. El mes pasado, entró en vigor una enorme reserva marina en el Mar de Ross en la Antártida. Fue un triunfo de la cooperación internacional y tendrá un tremendo impacto en la salvaguarda de la vida marina. Pero si queremos hacer frente a los desafíos que enfrentan los océanos, tenemos que pensar aún más.

Tengo una imagen en mi cabeza. Es una gran extensión de mar y hielo prístinos, de colonias de pingüinos bulliciosos y un refugio seguro para las ballenas azules: los animales más grandes que el mundo haya conocido. Es un mundo natural libre para prosperar porque lo hemos permitido, y porque como raza, los humanos sabemos el impacto que podemos tener. Es una visión para proteger la Antártida.

Una imagen en tu cabeza y en tu corazón es algo poderoso. Y me gustaría ofrecerte la mía.