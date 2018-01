¿Dónde estará la nueva sede de Amazon? Los expertos hacen sus propuestas

(CNN) - La carrera ha comenzado: Amazon anunció una lista de 20 ciudades que son finalistas para albergar su segunda sede. ¿Pero quién ganará y quién debería ganar? CNN Opinion se reunió con CNNMoney para preguntar a expertos y observadores sus puntos de vista.

Roxanne Jones

¿Quién ganará?

Austin, Texas, parece ser popular ahora entre los gigantes tecnológicos. Teniendo en cuenta que Whole Foods, propiedad de Amazon, se encuentra allí, mi sentido comercial me dice que Austin es la favorita.

¿Quién debería ganar?

Soy parcial. Pero ser una nativa de Filadelfia no es la única razón por la que creo que Amazon debería ubicar ahí su segundo hogar, en la Ciudad del amor fraternal. De ningún modo, déjenme contar las razones. Filadelfia, la ciudad que alguna vez fue el capitolio de nuestra nación, es una de las ciudades estéticamente mejor diseñadas de Estados Unidos. He viajado por todo el mundo y, para mí, Philly tiene la mejor comida que he probado, la gente más cálida que he conocido y la arquitectura más bella de la nación.

Y a diferencia de muchas ciudades importantes de Estados Unidos que están repletas de hipsters arrogantes, condominios de gran altura y un tráfico a vuelta de rueda, Filadelfia todavía se siente como de la vieja escuela con exuberantes espacios verdes, caminos arbolados, parques históricos, museos y ríos que fluyen a través de la ciudad, dando a los residentes espacio para respirar. Es un lugar cómodo para vivir y trabajar.

El logo de Amazon en el más reciente CES, en Las Vegas. (Créditos: Ethan Miller/Getty Images)

La diversidad es la palabra de moda para la industria tecnológica actual y Amazon no podría conseguir nada mejor que Philly. La ciudad es un caso de estudio: 44,2% de sus habitantes son afroamericanos, 44,8% blancos y 14,4% hispanos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. El precio promedio de la vivienda se sitúa en 147.300 dólares, pero con un ingreso familiar promedio de 39.770 dólares. Philly necesita urgentemente un socio corporativo que pueda ofrecer una infusión de empleos y tecnología. Las 99 universidades o colegios en o cerca de la ciudad constituyen una generación fértil de ansiosos millennials que representan alrededor del 25% de la población. Esos jóvenes están listos para ser educados y entrenados para prosperar en Amazon.

Amazon sería una superestrella en Filadelfia. Así que no lo pasen por alto, incluso si Austin es el favorito. Prosperamos cuando no somos el candidato preferido, y no solo cuando se trata de futbol.

Roxanne Jones es una editora fundadora de ESPN Magazine y exvicepresidenta de ESPN; ha trabajado como productora, periodista y editora en el New York Daily News y en The Philadelphia Inquirer. Jones es coautora de Say it Loud: An Illustrated History of the Black Athlete. Ella habla sobre política, deportes y cultura semanalmente en la estación Praise 107.9FM de Filadelfia.

Richard Florida

¿Quién ganará?:

Mi propia sensación es que alrededor de cinco de las 20 ciudades —grandes lugares con excelentes universidades y aeropuertos de acceso global— son realmente serias candidatas para ser la segunda sede. En la cima de la lista colocaría a Nueva York, la ciudad sede más grande del mundo, y a D.C., el corredor de poder mundial. Cuando le pregunté a Scott Galloway, el autor del libro The Four, donde pensaba que Amazon colocaría su nueva sede, simplemente dijo: Nueva York, Nueva York y Nueva York. Pero, D.C. es quizás un contendiente equiparable.

Debido a que Jeff Bezos ya es dueño de The Washington Post, otros 50.000 empleos de Amazon en el área de D.C. podrían ayudar a desviar la atención del Congreso de las tendencias monopólicas de su compañía. Sin mencionar, un factor clave para predecir la ubicación de la sede corporativa es donde tiene un hogar el director ejecutivo. Bezos tiene casas en D.C., Manhattan y Beverly Hills, lo que también podría explicar la inclusión de Los Ángeles en la lista.

¿Quién debería ganar?

Como alguien que nació en Newark, que vivió en Pittsburgh, que enseñó en Carnegie Mellon durante casi 20 años y que pasa parte del invierno en Miami, estoy apoyando a alguna de mis 'ciudades natales'.

Aunque todas son probabilidades remotas, mi corazonada es que Amazon sigue anteponiendo las ventajas individuales de cada ciudad. Columbus e Indianapolis tienen mucho sentido como centros logísticos y de distribución. Los Ángeles y Nashville pueden ser centros líderes en el contenido de videos y música de Amazon. Pittsburgh puede albergar el laboratorio de inteligencia artificial y robótica de la compañía. Toronto puede servir como su sede canadiense. Miami puede hacer lo mismo para América Latina.

Richard Florida es profesor universitario y director de ciudades en el Martin Prosperity Institute de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto; investigador visitante distinguido del Shack Institute of Real Estate de la Universidad de Nueva York; y cofundador y editor en general del CityLab de The Atlantic. Es autor de The Rise of the Creative Class y, más recientemente, de The New Urban Crisis.

Ryan Gravel

¿Quién ganará?

Tengo un presentimiento de que será Atlanta. El centro de la ciudad es un enorme catalizador con el mejor acceso al tránsito en la región, incluido un viaje en tren de diez minutos hasta el aeropuerto. Está rodeado de múltiples universidades que producen talentos e ideas, profundos recursos ejecutivos y logísticos que es posible aprovechar, y una región razonablemente accesible, en crecimiento y dinámica, con una cultura local vibrante y activos globales sobresalientes. Es importante destacar que el entorno político de Georgia continúa generando oportunidades comerciales que cambian el juego, ya sea en el cine, en la música o en el futuro de los medios que deberían convertir a Atlanta en un imán para Amazon.

¿Quién debería ganar?

La ciudad que debería ganar la segunda sede de Amazon es la mejor posicionada para manejar las tensiones inevitables que conlleva esta escala de inversión y, de nuevo, creo que es Atlanta.

Atlanta tiene una historia de inclusión social ligada a intereses comerciales, y el Atlanta City Design creado el año pasado, construye ese legado para proteger a las personas y los lugares que amamos de las fuerzas del mercado que de otro modo los hundirían. Tal esfuerzo incluye un mejor tránsito, vivienda, recursos y espacio público, pero la respuesta no solo puede ser el subsidio. Se requiere de la mentalidad cultural, las alianzas estratégicas y el compromiso de progreso de Atlanta para ofrecer una ciudad abierta a todos.

Ryan Gravel es el fundador de Sixpitch, una consultora de diseño urbano, y el autor de Where We Want to Live – Reclaiming Infrastructure for a New Generation of Cities, (St. Martin's Press, 2016). Fue el visionario detrás del Atlanta Beltline. Síguelo en @ryangravel.

Ravi Bhalla

¿Quién ganará?

El gran ganador será Austin una ciudad con un sector tecnológico floreciente y un grupo de jóvenes talentos intelectuales entre los estudiantes universitarios a los que Amazon puede acceder con facilidad. Austin es también una de esas ciudades que, al estar en el umbral de cosas aún más grandes, crea un elemento de asequibilidad que Amazon también busca. Lo que es más importante, el espíritu y el alma de Austin es de innovación y cooperación, lo cual encaja bien con la visión de Amazon.

¿Quién debería ganar?

Sin embargo, la mejor opción de Amazon es, por mucho, la ciudad de Newark, el hogar de un aeropuerto internacional y que tiene la infraestructura de transporte que Amazon necesita para acomodar sus ambiciosos planes. La creciente reputación de Newark como modelo nacional de revitalización urbana, junto con su economía en auge, la ha colocado en posición de ofrecer un crédito fiscal de 7.000 millones de dólares a Amazon, algo que no se puede ignorar. Más que nada, en Newark, Amazon tiene una oportunidad única de desempeñar un papel histórico al completar la restauración de Newark a sus antiguas glorias como ciudad de importancia internacional.

Ravi Bhalla es el alcalde de la ciudad de Hoboken, Nueva Jersey.

Meghan Harte

¿Quién ganará?:

Chicago.

¿Quién debería ganar?

Hay buenas razones por las cuales hace 100 años, Julius Rosenwald y Montgomery Ward revolucionaron cómo eran y se tramitaban las cosas en Estados Unidos. Una razón clave por la que cambiaron lo de “hacer negocios como de costumbre” fue porque seleccionaron un excelente lugar para ser el hogar de las primeras compañías de catálogos de venta por correo del país: Chicago.

Una ubicación ideal, una población diversa y algunas de las principales universidades e instituciones culturales del mundo, fueron solo algunas de las razones por las cuales estos hombres seleccionaron Chicago para reemplazar las tiendas generales de la nación y se convirtieron en el nuevo proveedor de productos.

Chicago sigue siendo el único lugar en América del Norte donde se puede llegar a dos océanos por tierra, agua y carretera. Es un refugio del cambio climático donde los huracanes, las sequías y los desastres naturales, que seguramente se intensificarán en las próximas décadas, son menos probables. Chicago tiene una magnífica ribera abierta a todos, instituciones culturales de talla mundial a 20 minutos en automóvil y transporte público conveniente desde cualquier punto de la ciudad, y una fuerza laboral altamente capacitada que abarca todo el país, dividida equitativamente entre los tres principales grupos étnicos.

Somos la mejor educada entre las cinco ciudades más grandes y empatada con Boston en la mayoría de las universidades y estudiantes: un tremendo imán para los futuros empleados. Y, por último, somos una ciudad de vecindarios con viviendas más asequibles que cualquier otra ciudad importante que haya conservado su carácter histórico pero que esté equipada con las comodidades necesarias para enfrentar los desafíos de los próximos 100 años.

Auténtica y talentosa, Chicago está lista para anunciar y liderar la próxima revolución como hicimos con la pasada.

Meghan Harte, exsubdirectora de personal del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, es directora ejecutiva de LISC Chicago, una organización de desarrollo comunitario en esa ciudad.

Elana Broitman

¿Quién ganará?

Amazon elegirá la ciudad de Nueva York como la ubicación de su segunda sede. ¿Por qué no lo haría?

¿Quién debería ganar?

Nueva York. Y si Jeff Bezos necesita un recordatorio de por qué esta es la ubicación óptima para su negocio de miles de millones de dólares, aquí hay algunos atributos de la ciudad que debe considerar: es única como un centro internacional para las finanzas, el comercio minorista y el transporte. Los neoyorquinos siempre han estado al tanto de las tendencias de vanguardia que ayudarán a Amazon a seguir siendo un líder mundial.

Combinamos la proximidad con algunas de las mejores escuelas del mundo, con una densa presencia de diversas comunidades que respaldarán a Amazon con una gran cantidad de talento y conocimientos para hacer crecer el negocio. Siempre hemos sido, y seguiremos siendo, un imán para los mejores y más brillantes, que son atraídos por la energía y la cultura de la ciudad. No solo nuestros centros de transporte o nuestra excelente infraestructura física y de banda ancha han fomentado un rico ecosistema tecnológico, sino también la audacia, la perseverancia y la resistencia innatas de los neoyorquinos que han ayudado a tantas empresas con sede en Nueva York a prosperar.

Elana Broitman es la directora de New America NYC. Anteriormente, fue asesora senior de seguridad nacional de la senadora Kirsten Gillibrand y vicesecretaria adjunta de la Oficina de políticas base de la industria y manufactura del Departamento de Defensa. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivas del autor.

David Wheinberger

¿Quién ganará?

Amazon moverá sus cifras para crear un nuevo hogar que reducirá el costo de sus productos.

Boston te haría feliz, Amazon. Bueno, tan feliz como es posible por ahora. Pero tengo una esperanza secreta...

¿Quién debería ganar?

Secretamente espero que la compañía elija una de las ciudades más pequeñas donde podría tener un impacto proporcionalmente mayor. Es cierto que al elegir una ciudad más pequeña, Amazon podría convertirse funcionalmente en una potencia colonial. Pero Amazon puede hacer algo mejor que eso. Podría elegir ayudar a la ciudad a ser lo mejor posible. Adoptar a la población y la cultura locales.

Si Amazon valora su marca, ayudará a que florezca su nuevo hogar. Entonces, Dios, espero que la hoja de cálculo de Amazon incluya una columna sobre cuánto bien podría hacer la sede a la ciudad que elija.

David Weinberger es investigador senior del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard y autor de Too Big to Know (Basic Books).

Jeff Yang

¿Quién ganará?

Con esta medida, Amazon espera ajustar su percepción pública para ser visto como algo más que una compañía de élite secundaria de la burbuja de la tecnología. La compañía pretende convertirse en la más grande del mundo y remodelar el paisaje básico de Estados Unidos (y del mundo).

Pero para atraer y desarrollar los mejores talentos, la compañía aún necesita un entorno progresivo, abierto y educado. No es exactamente una coincidencia que mientras más profundo es el rojo (color del partido republicano) de un estado o ciudad, es menos probable que tenga el paisaje social o los recursos culturales hacia los que los profesionales de la tecnología gravitan (especialmente debido a que los trabajadores tecnológicos tienden a ser inmigrantes o hijos de inmigrantes de manera desproporcionada). Y dado lo crítico que es el clima para sus negocios, Amazon probablemente evitará las ciudades del noreste azotadas por las tormentas invernales, o Miami, que está expuesta a las tropicales.

Supongo que por razones políticas y pragmáticas, escogerán una ciudad altamente azul (color del partido demócrata) en un estado rojo en el medio oeste o en el sur. Austin tiene una ventaja porque es la ubicación de Whole Foods HQ, ahora propiedad de Amazon, y es un importante epicentro tecnológico del sur. También es probable que compita Raleigh, Carolina del Norte, y Atlanta, Georgia, con Indianápolis como comodín.

¿Quien debería ganar?

Amazon transformará la ciudad en la que ubique esta nueva sede, tanto para bien como para mal. Dudo que las grandes metrópolis como Nueva York y Los Ángeles tengan la flexibilidad necesaria para admitir tales cambios, incluso si el resultado es una gran infusión de empleos e inversión en infraestructura que beneficia a los trabajadores de bajos ingresos, los residentes existentes adinerados siempre protestarán contra los gastos personales y la incomodidad que conllevan. Y hay más tipos extrovertidos que suelen protestar contra los nuevos desarrollos en sitios como Nueva York y Los Ángeles que en cualquier otro lugar.

Dudo que vaya a suceder, pero creo que construirla en Miami y contratar activamente a los puertorriqueños desplazados, o establecerse en Newark y dar un impulso a la economía persistentemente deprimida de esa ciudad mientras contrata agresivamente trabajadores afroamericanos sería fantástico. Newark tiene la ventaja de estar cerca tanto de la ciudad de Nueva York como de los suburbios de la clase alta, así que tal vez tenga una mejor oportunidad de la que yo asumo.

Jeff Yang es un colaborador frecuente de CNN Opinion, un escritor destacado para Quartz y otras publicaciones y el coanfitrión del podcast They Call Us Bruce. Coescribió la autobiografía más vendida de Jackie Chan, I Am Jackie Chan, y es el editor de tres novelas gráficas.