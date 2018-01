Los efectos menos conocidos de un cierre de gobierno

(CNN) - ¿Qué tienen en común las misiones de la NASA, el atletismo de la Academia de la Fuerza Aérea y los comisarios de las bases militares? Todos se han detenido durante el cierre del gobierno actual.

Con el gobierno cerrado, miles de trabajadores del personal gubernamental no esencial serán suspendidos. Las agencias se toman el fin de semana para informar a sus empleados sobre su estado y otras organizaciones están evaluando sus finanzas y determinando cómo planean manejar el cierre.

Un cierre del gobierno afecta mucho más que la rutina diaria del Congreso y Washington, DC. Hay muchas consecuencias que afectan a personas en todo el mundo y que no se tienen en cuenta comúnmente. Aquí hay una lista de algunos impactos notables de un cierre del gobierno:

La NASA se detiene

La NASA estima que cerca de 17.500 empleados serán suspendidos durante el cierre del gobierno, de acuerdo con un plan de cierre publicado por la agencia en noviembre de 2017.

Eso es casi el 85% de la fuerza de trabajo de la agencia. Aquellos que están trabajando en experimentos no podrán tocarlos hasta después del cierre, y en ese punto, es posible que tengan que comenzar de nuevo.

El acceso público y las visitas a todas las instalaciones de la NASA también se detienen.

El IRS no puede ayudar con los impuestos

El gobierno Trump recientemente firmó una nueva ley tributaria que recién comenzó a afectar a los estadounidenses este mes. Con la temporada de impuestos que se acerca, el IRS tiene una cantidad significativa de personal esencial que necesita para mantenerse en servicio, pero más del 50% de los empleados de la agencia están siendo despedidos durante el cierre.

Si fuera en otra época del año, ese porcentaje sería aún mayor. El IRS comienza a aceptar las declaraciones de impuestos del 2017 el 29 de enero, pero las preguntas pueden quedar sin respuesta, y la ayuda de los empleados de la agencia será difícil de conseguir cuando los estadounidenses intenten resolver este nuevo sistema de impuestos por su cuenta durante el cierre.

Retraso en la información de salud

El sitio web de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) dice: "Debido a la falta de fondos gubernamentales, la información en este sitio web puede no estar actualizada, las transacciones enviadas a través del sitio web no pueden procesarse, y la agencia puede no ser capaz de responder a las consultas hasta que se promulguen las asignaciones". Los estadounidenses confían en el NIH para obtener la última información sobre la salud y la investigación médica, pero debido al cierre, puede haber un retraso en la información por el tiempo que dure el cierre.

Los atletas de la Fuerza Aérea no pueden participar en eventos deportivos

La Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado Springs, Colorado, anunció que cancelaron todos los eventos deportivos debido al cierre del gobierno federal. El anuncio fue publicado en la página oficial de Twitter de la Academia de la Fuerza Aérea. La Academia organizó una serie de eventos deportivos este sábado, que incluyeron natación, baloncesto y gimnasia, que finalmente fueron cancelados. Se han programado más juegos para los próximos días, y a menos que el gobierno abra nuevamente, estos también serán cancelados, afectando a los atletas, personal y fanáticos de la universidad.

Posibles problemas de gripe

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tuvieron que despedir al 68% de su personal durante el cierre del gobierno en 2013, y su plan para el cierre actual era abandonar el 61% en medio de un brote de influenza en Estados Unidos.

Sin embargo, el CDC planea continuar su respuesta inmediata a los brotes urgentes de enfermedades, incluida la influenza estacional, dijo la agencia la semana pasada. Dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos "usaría toda la extensión de la autoridad bajo la Ley ADA (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990) para proteger la vida y la propiedad en un lapso de apropiaciones".

El CDC dijo que continuaría recolectando datos reportados por los estados y hospitales e informaría la "información crítica" necesaria para que las autoridades rastreen y traten la gripe.

Las familias militares reciben un gran golpe

El Ejército es una gran organización dirigida por el gobierno, y como resultado, millones de miembros del servicio y sus familias verán sus vidas diarias interrumpidas por el cierre del gobierno.

Todos los militares en servicio activo deben continuar sus funciones, pero no se les pagará hasta que se haya resuelto el cierre, según un memorando del Pentágono publicado antes del cierre.

La mayoría de los comisariatos en bases militares en los Estados Unidos serán cerrados. Los comisarios de ultramar permanecerán abiertos, así como los de cinco ubicaciones remotas en los Estados Unidos, pero el resto seguirá un cierre ordenado para reducir la cantidad de productos perecederos disponibles y salvaguardar adecuadamente el equipo y las instalaciones.

La Red de Fuerzas Estadounidenses (AFN) cortó su señal inmediatamente después de que el gobierno cerró este sábado a la medianoche. Sin embargo, el Departamento de Defensa anunció el domingo que mostrará programación deportiva en AFN, incluidos los juegos de postemporada de la NFL. La decisión se tomó después de recibir quejas por quitarles a las tropas desplegadas este servicio.

"A pesar del cierre del gobierno, el Departamento de Defensa determinó que la necesidad operativa de las transmisiones de radio y televisión los constituye como actividades esenciales", dijo en un comunicado Dana White, vocera en jefe del Departamento. "Seguiremos encontrando soluciones para apoyar a nuestras tropas en el país y en el extranjero. El Congreso debe llegar a una resolución, apoyar a nuestras tropas y aprobar un presupuesto pronto".