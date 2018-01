Apple dice que pagará 38.000 millones de dólares en impuestos y que creará miles de trabajos

(CNNMoney) - Apple acaba de hacer una gran promesa a la economía estadounidense.

La compañía dijo este miércoles que pagará 38.000 millones de dólares en impuestos sobre el efectivo que ha mantenido en el exterior. También prometió crear 20.000 empleos e invertir 30.000 millones de dólares en instalaciones en Estados Unidos en los próximos 5 años.

Los 38.000 millones que pagará en Estados Unidos por los ingresos en el extranjero, "probablemente sea el más grande de este tipo que se haya hecho", dijo Apple en un comunicado de prensa.

El presidente Donald Trump celebró la decisión de Apple de pagar impuestos y llevar "grandes cantidades de dinero a Estados Unidos".

"Es fantástico ver que Apple reacciona frente a los recortes de impuestos. ¡Gran victoria para los trabajadores estadounidenses y para EE.UU.!", dijo.

I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA! https://t.co/OwXVUyLOb1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2018

Las nuevas reglas tributarias de Estados Unidos hacen que compañías como Apple ya no puedan seguir evadiendo el pago de los impuestos sobre ganancias internacionales al mantener su dinero fuera del suelo estadounidense. Ellas deben pagar impuestos ya sea que lleven su dinero al país o no.

Se espera que ahora las compañías estadounidense con operaciones globales paguen cientos de miles de millones de dólares por las ganancias que han acumulado en el extranjero en las últimas décadas.

Apple también informó a sus empleados en todo el mundo este miércoles que recibirán un bono de 2.500 dólares en acciones en respuesta al nuevo código fiscal de Estados Unidos, según una fuente familiarizada con el asunto. Bloomberg, que reportó primero esta información, dijo que el bono estaría disponible para empleados por debajo de ciertos puestos directivos.

Apple emplea a cerca de 123.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo. Cerca de 84.000 de esos empleados trabajan en Estados Unidos.

Los 30.000 millones de inversión en las instalaciones de la compañía en todo el país incluirán una nueva sede, cuya ubicación aún no se ha revelado.

Esa sede "albergará inicialmente soporte técnico para clientes", según el comunicado de prensa. Apple se negó a dar más detalles sobre ese campus que está planeando y dijo que dará a conocer más información más adelante.

Apple tiene ya centros de información en siete estados. En agosto la compañía anunció sus planes para abrir un centro de datos en Des Moines, Iowa, que podrían costar 1.300 millones de dólares y crear 550 trabajos de operación y construcción.