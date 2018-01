Enrique Iglesias y Anna Kournikova revelan imágenes de sus mellizos

(CNN) – Enrique Iglesias y Anna Kournikova son incluso mejores en manejar su privacidad que Jay-Z y Beyoncé.

El cantante y la tenista retirada han estado juntos desde 2001, pero son famosos por ser discretos frente a su relación.

MIRA: Enrique Iglesias cierra su gira 'Love and Sex' con un sabor agridulce

En diciembre pasado se informó que la pareja había logrado mantener su embarazo en secreto y recibió a los mellizos Nicholas y Lucy en Miami, Florida.

Ni Iglesias ni Kournikova confirmaron o comentaron públicamente el nacimiento de sus bebés. Pero este martes, cada uno de los padres publicó fotos en Instagram con los recién nacidos usando el mismo título: “My Sunshine” (Mi rayo de sol).

Los bebés no fueron identificados por sus nombres.

Kournikova, de 36 años, le dijo a la revista Women's Health en 2011 que le resultaba emocionante poder convertirse en madre algún día.

“Definitivamente quiero tener hijos, ya sea que sean los míos o los adopte”, aseguró. "Me encanta cuidar a la gente”, añadió.

CNN se ha comunicado con representantes de la pareja para que comenten sobre esta historia.