Ministro Nestor Reverol confirma la muerte de Óscar Pérez

Scroll for more content...

(CNN Español) - La muerte del expolicía Óscar Pérez fue confirmada oficialmente este martes en una rueda de prensa del ministro del Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol.

MIRA: Todo lo que tienes que saber sobre la entrega de Óscar Pérez

“Las diligencias investigativas del análisis de evidencia criminalísticos, ademas de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional a uno de los integrantes de esta célula terrorista y en el marco del dialogo algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista nos llevó a un lugar en la parroquia de El Junquito”, informó Reverol.

El expolicía murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela la mañana del lunes.

El presidente Nicolás Maduro dijo que el grupo terrorista planeaba hacer explotar un carro bomba frente a la embajada de un país amigo.

Pérez es el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando se llevó un helicóptero y atacó el edificio de la Corte Suprema en Caracas a mediados de 2017. La mañana del lunes efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Oscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al noroeste de Caracas.

El ministro Reverol también confirmó este martes que además de Perez, murieron seis miembros de este grupo identificado como terrorista por el gobierno. Reverol explicó que después de “intentos de negociación pacífica, el grupo inició un enfrentamiento que dejó dos policías muertos y 8 gravemente heridos” y agrego que “ante la agresión que puso en riesgo la vida de funcionarios públicos” se procedió a responder al ataque. Reverol informó que durante el operativo también se detuvo a 6 personas que están siendo procesadas.

En un comunicado de este lunes, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó que el grupo al que denominaron como terroristas, había sido desmantelado e informó que algunos miembros fueron abatidos mientras cinco fueron detenidos. El ministerio no identificó a los muertos o aprendidos. En el enfrentamiento también murieron dos efectivos de la policía nacional y cinco resultaron gravemente heridos.

Desde tempranas horas de la mañana Pérez publicó varios videos en su red social en los que muestra estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denuncia que miembros de la policía dispararon en su contra.

A post shared by Oscar Perez (@equilibriogv) on Jan 15, 2018 at 2:46am PST