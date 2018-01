Video muestra a una paciente que dejaron en un paradero de bus vistiendo solo una bata de hospital

(CNN) - Un video viral de una paciente recientemente dado de alta que dejaron en una parada de autobús por la noche en Baltimore ha inspirado indignación generalizada y provocó una investigación en el hospital donde fue tratada.

Scroll for more content...

LEE: La lucha de un hombre con el hielo en el asfalto se vuelve viral

El video es angustioso de ver, tanto por su contenido como por las preguntas que plantea sobre los eventos previos a él.

Una mujer joven, vestida solo con una bata de hospital y calcetines, se queda de pie junto a una parada de autobús la noche de este martes o la madrugada del miércoles cuando cuatro hombres vestidos de uniforme, posiblemente guardias de seguridad, se van. El hombre que lo grabó, Imamu Baraka, los sigue cuando salen de la parada con una silla de ruedas vacía.

"Espera, ¿entonces van a dejar a esta señora aquí sin ropa?", dice. "Eso no está bien".

MIRA: Indignación en Pakistán por asesinato y violación de una niña de siete años

Uno de los hombres responde que fue "debido a las circunstancias de lo que sucedió".

La joven apenas habla y parece aturdida, ocasionalmente gritando. Baraka la insta a sentarse en la parada del autobús, donde dos bolsas de plástico llenas de las pertenencias de la mujer yacen en el suelo junto a un par de zapatos. Cuando se acerca al banco frío, la delgada bata expone su piel desnuda.

De acuerdo con los informes meteorológicos, la temperatura en Baltimore estuvo bajo cero en la noche en que se filmó el video.

'Estoy asqueado'

Las publicaciones en el Facebook de Baraka sobre el incidente, publicadas la madrugada del miércoles, tienen casi 40.000 acciones combinadas y miles de comentarios que expresan incredulidad. Su video inicial tiene 1,2 millones de visitas.

MIRA: La respuesta de Guillermo del Toro que se hizo viral

En un video de seguimiento, Baraka explica que llamó a una ambulancia para que recogiera a la joven. Ella fue llevada al hospital, le dijo a HLN.

Baraka, quien dice que trabaja como psicoterapeuta en el área de Baltimore, reconoce que la mujer podría haber sido "rebelde", y que uno de los hombres que la dejó al parecer implicó eso.

Piensa que el personal del hospital debería haberla retenido "hasta que tengan claro lo que está sucediendo".

"No se puede esperar que aquellos con problemas de salud mental sean agradables, porque están enfermos", dice. "Estoy asqueado por la falta de empatía que estoy viendo".

"Lo que tenía claro, es que aquí había un ser humano que tenía que valerse por sí mismo en esta condición. Inaceptable", le dijo a HLN este jueves. "Claramente ella estaba en el hospital por una razón. Y lo que tengo claro es que había un ser humano que necesitaba ayuda en ese momento".

El hospital responde

El incidente ocurrió fuera del campus del centro médico de la Universidad de Maryland.

En una conferencia de prensa este jueves, el director ejecutivo del centro se disculpó con la paciente y su familia, y dijo que el incidente fue un "colapso de la compasión humana básica".

"Creemos firmemente que proporcionamos atención médica adecuada a una paciente que acudió a nosotros en necesidad. Pero donde fallamos absolutamente, y somos responsables de ese fracaso, está en la demostración de humanidad básica y compasión ya que la paciente estaba siendo dada de alta de nuestra organización después de recibir esa atención", dijo el director ejecutivo, Dr. Mohan Suntha.

"Comparto el impacto y la ira de la comunidad con lo que ocurrió", dijo. Agregó que el centro ha lanzado una revisión exhaustiva de los hechos.

Dijo que el centro está "reteniendo a las personas que tomaron decisiones responsables de esas decisiones", pero no dio más detalles, aparte de decir que las entrevistas están en curso.

No dijo por qué se estaba tratando a la paciente, citando sus derechos de privacidad.

Suntha dijo que la forma en que fue dada de alta no tenía nada que ver con la imposibilidad de pagar o el estado de su seguro.

LEE: Cómo lograr que los pacientes concilien el sueño en los hospitales

Anteriormente, el centro dijo en una declaración preparada que el incidente "no era representativo de nuestra misión centrada en el paciente".

"Si bien hay muchas circunstancias del caso de este paciente que no podemos abordar públicamente, al final evidentemente no cumplimos nuestra misión con ella, sin importar las circunstancias de su caso o la calidad de la atención clínica que brindamos en el hospital (que no se muestra en el video). Nos tomamos este asunto muy en serio, realizamos una revisión exhaustiva y estamos evaluando la respuesta adecuada, incluida la posibilidad de una acción personal".

Muchos de los que vieron el video se preguntaron qué le pasó a la paciente después de que la llevaron nuevamente al hospital. Cuando se le preguntó acerca de esto, Karen Lancaster, vocera del Sistema Médico de la Universidad de Maryland, dijo que "las regulaciones de privacidad de los pacientes nos limitan de proporcionar detalles".