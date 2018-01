Trump cancela su visita a Londres por un "mal" acuerdo sobre la embajada

(CNN) - El presidente de EE. UU., Donald Trump, no realizará una visita a Londres para abrir la embajada multimillonaria de su país, escribió este jueves.

El viaje, que habría sido el primero de Trump en el Reino Unido como presidente, no había sido anunciado oficialmente, pero se esperaba para el próximo mes.

En el tuitt, Trump culpa a su predecesor, el expresidente Barack Obama, por la decisión de vender la embajada existente, que él describe como "la mejor ubicada" de la ciudad, por "cacahuates".

La nueva embajada de Londres, imagen del 18 de diciembre de 2017

"La razón por la que cancelé mi viaje a Londres es que no soy un gran admirador de que el gobierno de Obama haya vendido tal vez la embajada mejor localizada y la más buena de Londres por 'cacahuetes', solo para construir uno nuevo en una ubicación remota por 1.200 millones de dólares. Mal asunto. Quería que cortara la cinta, ¡NO!", dice el tuit completo.

La decisión de trasladar la embajada de Grosvenor Square a Nine Elms se tomó en 2008 con George W. Bush, no con Obama. Habría sido imposible adaptar el viejo edificio de concreto con las medidas de seguridad necesarias, dijeron funcionarios en ese momento.

Se espera que grandes protestas acompañen cualquier visita presidencial a la capital británica, donde Trump es profundamente impopular.

Un funcionario británico dijo este viernes que la invitación a Trump para una visita de Estado, primero extendida por la primera ministra británica Theresa May durante su visita a Estados Unidos al inicio de la presidencia de Trump, sigue en pie: "La invitación para una visita de Estado ha sido extendida y aceptada", afirmó el funcionario.

El funcionario hizo una distinción entre la visita de Estado, que incluiría un encuentro con la reina Isabel II y procesiones como un desfile de caballos, y una visita de trabajo, que incluiría una reunión con May y otras formalidades diplomáticas como la apertura de la embajada.

El exlíder laborista Ed Miliband respondió al tuit de Trump poco después de su publicación, cuestionando la afirmación de que la insatisfacción de Trump con el acuerdo había descarrilado la visita.

"No, es porque nadie quería que vinieras", escribió Miliband en una respuesta al tuit del líder estadounidense. "Y recibiste el mensaje".

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, crítico de Trump, dijo este viernes que el presidente "recibió el mensaje de muchos londinenses que aman a Estados Unidos y a los estadounidenses, pero consideran que sus políticas y acciones son totalmente opuestas a los valores de nuestra ciudad".

En noviembre del año pasado, Khan criticó duramente a Trump por retuitear la propaganda antimusulmana de un partido de extrema derecha británico, y sugirió que May no debería darle la bienvenida a Trump a su país para una visita de estado.

Khan, quien es musulmán, llamó a Britain First, el partido de extrema derecha Trump que retuiteó, "un grupo vil y extremista que existe únicamente para sembrar división y odio en nuestro país".

Agregó que los videos hacen "cada vez más claro que ninguna visita oficial del presidente Trump a Gran Bretaña sería bienvenida".