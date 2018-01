Protestas en Pakistán por la violación y asesinato de una niña de 7 años

(CNN) - Los manifestantes marcharon por segundo día este jueves en la ciudad pakistaní de Kasur por la violación y el asesinato de una niña de siete años cuyo cuerpo fue encontrado arrojado a la basura.

El asesinato de Zainab Amin ha enojado a las personas locales que dicen que las autoridades en la provincia de Punjab han hecho muy poco para mantener a sus hijos seguros después de una serie de asesinatos similares.

Al menos dos personas murieron este miércoles cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía.

El primer ministro de Punjab, Muhammad Shehbaz Sharif, ordenó a la policía arrestar a los asesinos de la niña en las próximas 24 horas y ofreció una recompensa de más de 90.000 dólares para cualquiera que ayude a identificar a los responsables.

También preguntó sobre los asesinatos de niñas en la misma área antes que el de Zainab.

En medio de la creciente ira, los manifestantes saquearon la oficina de un legislador local para el partido gobernante, Naeem Safdar, este jueves, y corearon lemas pidiendo la renuncia de Shehbaz Sharif.

Una autopsia confirmó que Zainab fue estrangulada y sodomizada, y sugiere que fue violada, dijo a CNN el médico que llevó a cabo el examen, el doctor Quratulain Atique.

Había señales de tortura en su rostro y la lengua de Zainab estaba aplastada entre sus dientes, dijo. El informe sugiere que cuando se realizó la autopsia, ella pudo haber estado muerta por dos o tres días.

Ira en redes sociales

La indignación por el asesinato de Zainab se extendió rápidamente por las redes sociales en Pakistán, y muchos usaron el hashtag #JusticeForZainab (justicia para Zainab).

Heartbroken to hear about Zainab – a 7 year old child abused and brutally killed in Kasur, Pakistan. This has to stop. Gov and the concerned authorities must take action. #JusticeForZainab

— Malala (@Malala) January 10, 2018

La paquistaní Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, unió su voz pidiendo justicia.

"Con el corazón roto por escuchar sobre Zainab, una niña de 7 años maltratada y asesinada brutalmente en Kasur, Pakistán", tuiteó. "Esto tiene que detenerse. El gobierno y las autoridades interesadas deben tomar medidas".