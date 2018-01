Mark Wahlberg recibió mucho más dinero que Michelle Williams por volver a grabar 'All the Money in the World'

(CNN) - Hollywood se encendió este miércoles con un debate sobre un reporte en el que se asegura que la actriz Michelle Williams recibió menos del 1% del sueldo de Mark Wahlberg por las nuevas grabaciones de su película, All the Money in the World.

USA Today informó este martes que Wahlberg recibió 1,5 millones de dólares para volver a grabar sus escenas, mientras que Williams recibió un jornal de 80 dólares diarios, menos de 1.000 dólares en total.

CNNMoney se comunicó con los representantes de Wahlberg y Williams para consultarles al respecto.

Mark Wahlberg y Michelle Williams, en una escena de la película.

La actriz Jessica Chastain tuiteó su apoyo a Williams, pidiéndoles a los fanáticos que "vean la actuación de Michelle en All the Money in the World".

"Es una brillante actriz ganadora del Globo de Oro, nominada al Oscar", tuiteó Chastain el martes. "Ha estado en la industria durante 20 años. Ella merece más del 1% del salario de su par masculino".

Please go see Michelle's performance in All The Money in The World. She's a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar' s salary. https://t.co/HIniew6lf7

— Jessica Chastain (@jes_chastain) January 10, 2018

Otras actrices como Mia Farrow, Amber Tamblyn y Sophia Bush también rechazaron en redes sociales la disparidad salarial entre Wahlberg y Williams.

Williams y Wahlberg están representados por la misma agencia de talentos, William Morris Endeavor, un detalle que Bush rápidamente señaló en su tuit.

"¡Exponiendo la gran diferencia en el pago y la evidencia de la brecha de género, negociada por los MISMOS agentes, nada más y nada menos! – No es una caza de brujas. Es una demanda de prácticas leales", tuiteó la actriz.

Exposing the gross disparity in pay & hard evidence of the gender gap— negotiated by the SAME agents no less! — isn’t a witch hunt. It’s a demand for fair practices. One person suggesting he step up for a costar, or women in general, is just a suggestion. Not a Putin-level order.

— Sophia Bush (@SophiaBush) January 10, 2018

All the Money in the World fue producida por Imperative Entertainment y distribuida por TriStar Pictures de Sony. Una fuente cercana a la producción dice que Sony no estuvo involucrada en negociaciones de pago de talentos. CNNMoney se ha comunicado con Imperative Entertainment para conocer su punto de vista.

The Washington Post informó en noviembre la diferencia salarial para las nuevas grabaciones y señaló que "Wahlberg, junto con el gerente Stephen Levinson y la agencia WME, tienen una reputación en Hollywood por conducir un negocio difícil". The Post, citando fuentes cercanas a las negociaciones, informó que a Wahlberg le pagaron al menos 2 millones de dólares por unos 10 días de trabajo.

Wahlberg fue nombrado el actor mejor pagado de Hollywood por Forbes el año pasado, recaudando aproximadamente 68 millones de dólares en un año.

El director Ridley Scott decidió volver a rodar escenas de All the Money in the World que incluía a Kevin Spacey después de que el actor ganador del Oscar fuera acusado de acoso y agresión sexual.

El actor Christopher Plummer reemplazó a Spacey en el papel del multimillonario Jean Paul Getty en la película basada en el secuestro en la vida real del nieto de Getty, John Paul Getty III.

Williams le dijo a USA Today en diciembre que estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para el relanzamiento. Scott le dijo al periódico entonces: "Todos lo hicieron por nada". CNNMoney se comunicó con Scott para hacer comentarios.

"Dije que estaría donde me necesitaran, cada vez que me necesitaran", dijo. "Y podrían tener mi salario, podrían tener mis vacaciones, lo que quisieran. Porque apreciaba tanto que estaban haciendo este esfuerzo masivo", agregó Michelle Williams.