Ivanka Trump elogia el discurso de Oprah y la respuesta de Alyssa Milano se vuelve viral

(CNN Español) - Ivanka Trump elogió el discurso de Oprah Winfrey en los Globo de Oro en un tuit la noche del lunes, llamándolo "empoderante e inspirador".

La asesora sénior de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump escribió: "Acabo de ver el discurso empoderante e inspirador de @ Oprah en los #GoldenGlobes de la noche anterior. ¡Vamos todos juntos, mujeres y hombres, y digamos #TIMESUP! #United".

El discurso de Winfrey generó olas de comentarios en los Globo de Oro el domingo por la noche y avivó las especulaciones de que la influyente magnate de los medios podría tener la vista puesta en una posible carrera presidencial en 2020: algo que la enfrentaría con el padre de Ivanka, Donald Trump.

Respondiendo a esa idea el lunes, el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo: "Damos la bienvenida al desafío, ya sea Oprah Winfrey o cualquier otra persona".

En el pasado, Winfrey ha negado el interés en postularse para un cargo, pero sus comentarios apasionados sobre el movimiento #MeToo y el tono progresista del discurso contribuyeron a los rumores de que podría lanzarse a la candidatura de 2020.

Y según tres de los amigos cercanos de Winfrey que solicitaron el anonimato para hablar libremente, Winfrey está "pensando activamente" en postularse para presidenta en 2020.

Un portavoz de OWN: Oprah Winfrey Network rechazó la solicitud de CNN de comentar sobre sus intenciones.

El apoyo de Ivanka Trump al discurso y al movimiento #MeToo generó críticas, ya que al menos 15 mujeres han presentado una amplia gama de acusaciones contra su padre, que van desde el acoso sexual y la agresión sexual hasta el comportamiento lascivo en torno a las mujeres. De las mujeres, 13 dicen que Trump las atacó directamente y otras dos dicen que presenciaron un comportamiento que las hizo sentir incómodas. Todos los presuntos incidentes tuvieron lugar antes de que Trump asumiera la presidencia.

Donald Trump ha negado las acusaciones.

El tema de las acusaciones contra el el magnate y ahora presidente es justamente el que tocó la actriz Alyssa Milano (conocida por su papel en la serie 'Charmed' y vocal activista de la campaña Time's Up y del movimiento #MeToo) en una respuesta directa a Ivanka Trump:

Great! You can make a lofty donation to the Time's Up Legal Defense Fund that is available to support your father's accusers.https://t.co/A8HCVa715v

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 9, 2018

"¡Grandioso! Puedes hacer una gran donación al fondo de defensa legal Time's Up que está disponible para apoyar a las acusadoras de tu padre", escribió Milano en un mensaje que fue retuiteado más de 12.000 veces.

Otras celebridades, como la actriz Amber Tamblyn, la modelo Chistine Teigen y la actriz Rosie O'Donnell (quien ha tenido en el pasado varios cruces de palabras con Trump, criticando su presunto sexismo) criticaron a la hija del presidente por su mensaje.

Con información de Daniella Diaz y Betsy Klein de CNN.