Joe Arpaio, el controversial sheriff indultado por Trump, se lanza al Senado por Arizona

(CNN) - Joe Arpaio, el exsheriff republicano del condado de Maricopa conocido por sus tácticas de inmigración de línea dura, dice que se se postulará para el Senado.

Scroll for more content...

MIRA: Donald Trump concede perdón presidencial a Joe Arpaio

"Tengo mucho que ofrecer. Soy un gran partidario del presidente Trump", dijo Arpaio al diario Washington Examiner en una entrevista que inició su campaña. "Voy a tener que trabajar mucho, no dar nada por sentado. Pero no estaría haciendo esto si pensara que no podría ganar. No estoy aquí para poner mi nombre en el periódico, tengo eso todos los días, de todos modos ".

Arpaio fue derrotado en las elecciones de 2016 después de 24 años en el cargo como sheriff. Fue condenado el año pasado por desacato criminal por desafiar una orden judicial que exigía que se dejara de perfilar racialmente a los latinos, pero fue indultado por el presidente Donald Trump, cuya campaña presidencial apoyó Arpaio, en agosto antes de cumplir condena alguna.

LEE: Analista sobre indulto a Arpaio: Trump se salta al poder judicial

Así va la carrera

El senador del Partido Republicano Jeff Flake se retira, iniciando una pelea entre los principales republicanos de Arizona para la nominación.

Los republicanos nacionales parecen dispuestos a conseguir a su mejor recluta para el escaño: la representante demócrata Martha McSally organizará eventos este viernes en Tucson, Phoenix y Prescott, donde hará lo que se anuncia como un "anuncio especial".

MIRA: Trump indulta al exsheriff Joe Arpaio, condenado por desacato en caso de inmigrantes

Arpaio y McSally se unirían a Kelli Ward, la senadora estatal conservador que obtuvo el 40% de los votos en las primarias de 2016 contra el senador John McCain.

Ward también fue respaldada por Steve Bannon, aunque Ward se distanció del exestratega jefe de la Casa Blanca después de que los comentarios de Bannon en un nuevo libro fueran condenados por Trump.

La candidata demócrata en una carrera que representa una de las mejores oportunidades de remontar del partido en el mapa de mitad de período de 2018 es la representante Kyrsten Sinema