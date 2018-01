Las estrellas explican por qué visten de negro en los Globo de Oro

(CNN) - Antes de los Globo de Oro del domingo, las mujeres en el entretenimiento acudieron a las redes sociales para compartir sus razones personales para unirse a un esfuerzo para garantizar que el color totalmente negro domine en las vestimentas de la alfombra roja.

Usando #WhyWeWearBlack (#Porquévestimosdenegro), un desfile de las voces femeninas más prominentes de la industria le recuerda al público que la alfombra roja completamente negra no es una declaración de moda, es una declaración de solidaridad.

LEE: Mujeres de Hollywood lanzan campaña para combatir el acoso sexual

"Hoy vestimos de negro. Casi la mitad de los hombres cree que las mujeres están bien representadas en roles de liderazgo y 1/3 de las mujeres piensan que las mujeres están bien representadas en roles de liderazgo", publicó la actriz Ashley Judd en Instagram. "La * realidad * es, solo 1 de cada 10 líderes senior son mujeres. #TimesUp #WhyWeWearBlack".

A Judd se le atribuye el hecho de estar entre el primer grupo de mujeres que habló públicamente sobre supuestas conductas sexuales inapropiadas que experimentó a manos del exmagnate del cine Harvey Weinstein, que dio inicio a una discusión nacional sobre el acoso sexual contra las mujeres.

#WhyWeWearBlack #TIMESUP #MeToo @timesupnow #GoTeam #TaranaBurke #MiraSorvino #CoreyFeldman #lupitanyongo timesupnow.com Times Up legal Legal Defense Fund money raised will provide subsidized legal support for people (men, women, disabled persons, LGBTQIA) who have experienced sexual harassment, assault or abuse in the workplace.

En un video, Rosario Dawson usó su publicación #WhyWeWearBlack para agradecer a las personas que han revelado historias de asalto sexual y acoso.

"Es hora de celebrar el uno al otro, no solo a los nominados en nuestras pantallas de cine y televisión, sino también a nuestros confesantes que valientemente se han presentado y valientemente han compartido sus historias y liberado a muchos de nosotros también", dijo.

Amy Schumer publicó una foto de su infancia en su publicación #WhyWeWearBlack.

En la foto, un joven Schumer, vestida de negro, está sentada al lado de su madre.

"Mi madre y yo de negro cuando no sabía que las mujeres tendrían que luchar duro toda su vida por los derechos humanos básicos", escribió. "No sabía cómo mis amigos de diferentes razas o preferencias sexuales tendrían un momento tan difícil con la falta de oportunidades y trato deficiente".

Today, this is #WhyWeWearBlack:

My mom and I wearing black back when I didn’t know women would have to fight hard her whole life for basic human rights. I didn’t know how my friends of different races or sexual preferences would have such a difficult time with the lack of opportunity and poor treatment. We wear black in solidarity with men and women asking for equality, respect and meaningful change within all industries. I am wearing black to encourage the women who have come forward about their abuse and harassment and for standing up for inclusion of diverse casting that reflects the real population. Join us Sunday in wearing black expressing why you are wearing it and saying #TimesUp i recommend everyone having #TimesUp parties. Post using these hashtags. Also I hope people ask E how they could let Catt go!

Schumer agregó: "Usamos ropa negra en solidaridad con hombres y mujeres que piden igualdad, respeto y cambio significativo en todas las industrias".

Se espera que la conversación sobre la inequidad de género y el acoso sexual generalizado en todas las industrias dominen la alfombra roja en los Globo de Oro.

El grupo contra el acoso sexual Time's Up, apoyado por más de 1.000 de las mujeres más notables de la industria del entretenimiento, está detrás del llamado para una alfombra roja completamente negra.

Reese Witherspoon, Kerry Washington, Brie Larson, Tracee Ellis Ross, Tessa Thompson y Rashida Jones, algunas de los partidarias del grupo, publicaron un video el domingo reiterando su misión.

#TIMESUP on the imbalance of power. Wondering #WhyWeWearBlack ?!?!?! Because we stand with YOU! We stand in solidarity. Together we can end harassment, discrimination & abuse. And create safety, inclusion, equity & parity! FOR ALL PEOPLE. ACROSS ALL INDUSTRIES. We are a women led campaign but we are standing for ALL marginalized people. STAND WITH US. Wear black today. Tag us @traceeellisross @reesewitherspoon @tessamaethompson @rashidajones @brielarson @timesupnow Swipe for part 2. Clink link in bio to learn more https://www.timesupnow.com.

"¿Se preguntan #WhyWeWearBlack?!?!?! ¡Porque estamos CONTIGO!", escribió Washington en su publicación. "Nos solidarizamos. Juntos podemos terminar con el acoso, la discriminación y el abuso. ¡Y crear seguridad, inclusión, equidad y paridad! PARA TODAS LAS PERSONAS EN TODAS LAS INDUSTRIAS".

El mayor esfuerzo del grupo desde que fue lanzado la semana pasada ha sido impulsando las donaciones a un fondo que brindará apoyo legal a las víctimas de acoso y represalias sexuales. Se han recaudado más de 15,7 millones de dólares hasta la fecha.