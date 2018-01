Choque de embarcaciones en China deja 32 desaparecidos

Beijing (CNN) - Treinta y dos marineros están desaparecidos luego del choque entre un barco petrolero y un buque de carga en la costa este de China el sábado, de acuerdo con el Ministerio de Transporte de China.

Los desaparecidos - 30 ciudadanos de Irán y dos de Bangladesh - son miembros de la tripulación del petrolero SANCHI, registrado en Panamá, dijo el ministerio.

La colisión ocurrió a aproximadamente 160 millas náuticas (casi 300 kilómetros) al este de la boca del río Yangtze, hacia las 8 p.m. hora local (7 a.m. ET), dijo en el comunicado.

"El accidente provocó que el petrolero 'SANCHI' se incendiara, escorándose hacia la derecha, perdiendo contacto con la tripulación", dijo.

Los 21 tripulantes chinos a bordo del carguero registrado en Hong-Kong, CF-Crystal, fueron rescatados, dijo el ministerio.

El SANCHI, de 274 metros de largo, transportaba 130.000 toneladas de petróleo de Irán a Corea del Sur cuando colisionó con el CF Crystal, que transportaba alimentos de Estados Unidos a la ciudad china de Guangdong, dijo.

El diario People's Daily tuiteó una fotografía que parece mostrar el barco en llamas.

32 crew members, incl. 30 Iranians & 2 Bengalese, have gone missing after a Panama-registered oil tanker and a Hong Kong-registered bulk freighter collided off China's east coast on Sat evening. Search and rescue are underway pic.twitter.com/o7jDIu9oDb

— People's Daily,China (@PDChina) January 7, 2018

Funcionarios marítimos de China lanzaron una operación de búsqueda y rescate que incluye ocho barcos, con el apoyo de Corea del Sur, que ha provisto un barco guardacostas y una aeronave, dijo el ministerio.