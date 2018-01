La guía que necesitas para ver los Premios Globo de Oro 2018

(CNN) – La temporada de premios de Hollywood comienza extraoficialmente este domingo con la edición número 75 de los Premios Globo de Oro. Durante el evento, cerca de 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extrajera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) honran lo mejor del cine y la televisión. Pero la ceremonia también es famosa por tener momentos sorprendentes y divertidos.

Así que aquí está lo que puedes esperar:

¿Quiénes es el anfitrión?

Por primera vez, Seth Meyers será el anfitrión de los Globo de Oro. Como alguien que no suele sacar pullas políticas en su programa nocturno, Meyers señaló que planea enfocar sus comentarios de este domingo en Hollywood y no en Washington. Aún así, es difícil creer que no mencionará el nombre del presidente Donald Trump en una ocasión.

Los principales nominados

The Shape of Water –dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon y Octavia Spencer– lidera con siete nominaciones. Muy de cerca le sigue con seis nominaciones el drama periodístico de Steven Spielberg The Post, en el que participaron Meryl Streep y Tom Hanks.

En el caso de televisión, la serie limitada "Big Little Lies” está en la cima con seis nominaciones.

Presentadores

Se espera que algunos de los nombres más famosos de Hollywood suban al escenario este domingo para entregar los galardones. Entre ellos están Amy Poehler, Kerry Washington, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Neil Patrick Harris, Shirley MacLaine and Sharon Stone, Hugh Grant, Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Penélope Cruz, Greta Gerwig y Emma Watson.

Momentos para no perderse

Prepárate para ver a las celebridades vestir de negro con el objetivo de crear conciencia sobre la inequidad racial y de género. Esta particular propuesta es respaldada por más de 1.000 mujeres en la industria del entretenimiento, quienes están detrás de la iniciativa Time’s Up para combatir el acoso y la agresión sexual, que fue lanzada a principios de esta semana.

Oprah Winfrey será honrada con el Premio Cecil B. deMille, el mismo que Streep recibió el año pasado. Su discurso de aceptación fue memorable, y probablemente también lo será el de Winfrey.

¿Dónde mirar los premios?

La ceremonia se transmite el domingo a las 8 p.m., hora del este, en la cadena NBC.