Trump: "Yo también tengo un botón nuclear, pero es más grande y poderoso"

(CNN) - El presidente de EE.UU., Donald Trump, se burló el martes del líder norcoreano Kim Jong Un, advirtiendo a Kim sobre las capacidades nucleares de Estados Unidos a medida que las tensiones empeoran entre las dos naciones.

"El líder norcoreano Kim Jong Un acaba de decir que el 'Botón Nuclear está en su escritorio todo el tiempo'. ¿Alguien de su régimen agotado y hambriento de alimentos le puede informar que yo también tengo un Botón Nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo, ¡y mi botón funciona!", tuiteó Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

El mensaje de la tarde del martes llegó después de más de una docena de otros tuits que Trump había enviado a lo largo del día sobre temas que abarcaban desde la cobertura sobre el gobierno por parte de The New York Times hasta el conflicto en el Medio Oriente.

Kim dijo el lunes en su discurso anual de Año Nuevo que "toda la parte continental de EE.UU. está dentro del alcance de nuestras armas nucleares y el botón nuclear está siempre en el escritorio de mi oficina. Deben ser conscientes de que esto no es una amenaza sino una realidad".