La cantante Carrie Underwood dice que su rostro lucirá "un poco diferente" después una caída "espantosa"

Carrie Underwood dice que una caída "espantosa" que la dejó lesionada en noviembre pasado fue más severa de lo que se había hecho público anteriormente.

La superestrella de música country se rompió la muñeca en el otoño boreal, lo que la marginó de un concierto benéfico y requirió terapia física.

Pero en una publicación de blog en su sitio web oficial de admiradores esta semana, Underwood también reveló que también se lastimó la cara.

"También hay otra parte de la historia de la que no he estado preparado para hablar, ya que todavía la sufro y ha habido mucha incertidumbre sobre cómo terminarán las cosas", escribió en la publicación de la víspera de Año Nuevo, que fue revisada por CNN. "Es una locura cómo un extraño accidente azaroso puede cambiar tu vida. Además de romperme la muñeca, de alguna manera también me lastimé la cara".

Underwood dijo que les ahorraría a los fanáticos los "detalles horripilantes", pero agregó que el doctor dijo que había puesto "entre 40 y 50 puntos de sutura".

Varias semanas después del incidente, Underwood dijo que "todavía está sanando y que no tenía el mismo aspecto". Añadió, sin embargo, que está "agradecida de que no haya sido mucho, mucho peor".

También dijo que volverá al estudio la próxima semana. El último lanzamiento importante de la cantante fue Storyteller de 2015.

"Cuando esté lista para ponerme frente a una cámara, quiero que entiendan por qué podría parecer un poco diferente", dijo Underwood a los fanáticos en su publicación. "Espero que, para entonces, las diferencias sean mínimas, pero, una vez más, simplemente no sé cómo va a terminar todo".

When in 5 degree weather, wrap your @caliabycarrie scarf around your neck and face...you keep warm AND look like an awesome winter snow ninja! #WinWin #StayThePath #LetItSnow #BabyItsColdOutside ❄️ ⛄️

A post shared by Carrie Underwood (@carrieunderwood) on Dec 27, 2017 at 12:30pm PST

Underwood ha estado activa en las redes sociales en las semanas posteriores a su caída. Hace cinco días, la cantante publicó una foto en Instagram de sí misma con una bufanda que tapaba casi por completo su rostro.

Un portavoz de Underwood no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.