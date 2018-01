‘Mi Gente’ de J Blavin, una de las canciones favoritas de Barack Obama en 2017

(CNN) - Liberado de las presiones diarias propias de la presidencia, el expresidente Barack Obama parece haber disfrutado de su tiempo libre con libros y música. Y, como lo hizo durante su tiempo en la Oficina Oval, Obama hizo una lista de sus libros y música favoritos durante 2017 y los publicó en su cuenta de Facebook.

“Con un tiempo extra en mis manos este año para ponerme al día, quiero compartir los libros y música que más disfruté”, se lee en la publicación en Facebook. “Desde canciones que llevaron a bailar hasta historias que me inspiraron, aquí está mi lista de 2017: espero que los disfruten y tengan un feliz y saludable Año Nuevo”.

‘Mi Gente’, del artista colombiano J Balvin, junto al francés Willy William, es la primera en la lista de Obama, una canción que en 2017 alcanzó un récord de reproducciones más rápido que ‘Despacito’, la popular canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

En Instagram, Balvin le agradeció a Obama la mención publicando la lista: “Gracias señor presidente. Mi Gente!!!”, escribió el cantante.

Gracias @barackobama thank u mr president !!!! MI GENTE

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Dec 31, 2017 at 12:30pm PST

Entre la selección musical de Obama están otras canciones como Havana, de la cubana Camila Cabello; Unforgettable, de French Montana (feat. Swae Lee); Chanel, de Frank Ocean, e himnos como Sign of the Times, de Harry Styles; Rise Up, de Andra Day y Ordinary Love, de U2.

El listado también incluye canciones de algunos de los más populares seguidores de Obama, como Kendrik Lamar y Jay-Z, quienes lanzaron dos de los álbumes más exitosos de 2017.

Entre la lista de libros, Obama incluye novelas políticamente cargadas como The Power, de Naomi Alderman, que describe un mundo distópico donde las mujeres pueden emitir descargas eléctricas mortales; y Exit West de Mohsin Hamid, que fue preseleccionado para el Booker Prize y cuenta la historia de los refugiados transportados desde su país devastado por la guerra a través de portales mágicos.

Obama también ha conservado su inclinación por la no ficción estadounidense, como la biografía de Ron Chernow, de Ulysses S. Grant y el relato de Amy Goldstein sobre las consecuencias del cierre de una fábrica de automóviles en Janesville, Wisconsin, la ciudad natal del presidente de la Cámara, Paul Ryan.

Otros libros de la lista de Obama son: Evicted: Poverty and Profit in the American City, de Matthew Desmond; Five-Carat Soul, de James McBride; Anything Is Possible, de Elizabeth Strout; Dying: A Memoir, de Cory Taylor; A Gentleman in Moscow, de Amor Towles; Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn Ward; y dos títulos centrados en el baloncesto: Coach Wooden and Me, de Kareem Abdul-Jabbar, y Basketball (and Other Things), de Shea Serrano.

En esta foto aparece el presidente Barack Obama con Anna Thron administradora de la librería Upshur Street Books a la que fue de compras con sus hijas Malia y Sasha en noviembre de 2015.

Además de los libros para leer de este año, Obama también escribió uno. Penguin Random House adquirió los derechos para los libros de Obama y su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, en febrero. Se espera que sean publicados en 2018.

Tanto Obama como su predecesor George W. Bush regularmente publican sus listas de lectura durante sus vacaciones. Obama usualmente publica una mezcla de literatura de ficción, biografías y acontecimientos históricos. A Bush le gusta leer biografías presidenciales, novelas e incluso algunos títulos de adultos jóvenes.

Entre tanto, el presidente Donald Trump, que ha dicho que no tiene tiempo para leer libros, no ha publicado listas similares. Como Obama, él gasta una gran cantidad de tiempo en el campo de golf.

- Con información de CNN en Español.