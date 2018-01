Mujeres de Hollywood lanzan campaña para combatir el acoso sexual

(CNN) - Un grupo de más de 1.000 mujeres del mundo entretenimiento ha detallado un plan integral para combatir el acoso sexual en todas las industrias.

La campaña Time's Up (que se traduce como Se acabó el tiempo) fue presentada oficialmente el lunes en un artículo de The New York Times, aunque el grupo se formó no mucho después de que la primera ronda de acusaciones contra el exmagnate del cine Harvey Weinstein saliera a la luz en octubre.

La directora Ava DuVernay, la productora Kathleen Kennedy y docenas de actrices —entre ellos, América Ferrera, Emma Stone y Constance Wu— presentaron la misión de Time's Up en una carta abierta.

Las mujeres dijeron que fueron alentadas a encontrar formas de luchar contra el acoso en todas las industrias después de recibir una carta de apoyo de Alianza Nacional de Campesinas en noviembre.

En esa carta, la alianza reconoció el flujo de historias sobre la violencia basada en el género y la discriminación en el entretenimiento, pero escribió: "Lamentablemente, no nos sorprende porque es una realidad que conocemos demasiado bien".

"Innumerables mujeres trabajadoras agrícolas en todo el país sufren en silencio debido al hostigamiento y el acoso sexual generalizados que enfrentan en el trabajo", decía la carta de la alianza.

Time's Up tiene la intención de utilizar la plataforma dada a las mujeres en el entretenimiento para luchar por la igualdad en nombre de las mujeres en todos los campos, dijo.

"Queremos que todas las sobrevivientes de acoso sexual, en todas partes, sean escuchadas, que se les crea y que se determinen responsabilidades".

Time's Up ya ha creado un fondo de 13 millones de dólares para subsidiar el apoyo legal para "mujeres y hombres que han sufrido acoso sexual, agresión o abuso en el lugar de trabajo", según su página GoFundMe.

Time's up on silence. Time's up on waiting. Time's up on tolerating discrimination, harassment and abuse. #TimesUp Sign the solidarity letter & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/eTwKtOboIl pic.twitter.com/q8aok1HTGg

— shonda rhimes (@shondarhimes) January 1, 2018

Las principales donantes del fondo incluyen a Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Steven Spielberg y Kate Capshaw, según la página de recaudación de fondos.

Las agencias de Hollywood ICM Partners, William Morris Endeavor, United Talent Agency y Creative Arts Agency han donado un millón de dólares o más.

El Centro Nacional de Leyes Femeninas albergará el fondo y distribuirá recursos, incluidos abogados y profesionales de relaciones públicas que trabajarán con la Red Legal del Centro para la Equidad de Género "para proporcionar asistencia a aquellos listos para ponerse de pie", dijo la página de recaudación de fondos.

Time's Up —que el Times informa que no tiene un líder singular y que, en cambio, está formado por varios equipos que abordan diferentes esfuerzos– impulsará una legislación destinada a reducir el acoso. La organización también aboga por la paridad de género en los estudios de cine y televisión y otras compañías de entretenimiento.

"Acabamos de llegar a esta conclusión en nuestras cabezas de que, maldita sea, todo es posible", le dijo Rhimes al Times. "¿Por qué no debería serlo?"

Time's Up está alentando a las mujeres a vestirse de negro en los premios Globo de Oro el domingo para manifestarse contra la desigualdad de género y racial y crear conciencia sobre su iniciativa.