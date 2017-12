Los hijos de Michael Jackson posan para una inusual fotografía de Navidad

(CNN) - Los fanáticos están emocionados de ver a los tres hijos de Michael Jackson juntos por Navidad.

Su hija Paris Jackson, de 19 años, publicó una foto en Instagram de ella junto con sus hermanos Prince Michael Jackson, de 20 años, y Blanket, de 15, quien ahora se hace llamar "Bigi", junto con su viejo amigo familiar, Omer Bhatti.

"Feliz Navidad de nuestra familia a la tuya", se lee en la leyenda de la foto.

Muestra, de izquierda a derecha, a Bigi, Bhatti, Paris y Prince Michael, de pie en lo que parece un corredor de hotel.

El más joven de Jackson tenía 7 años cuando su famoso padre murió en 2009 a causa de una sobredosis de propofol. Blanket / Bigi se ha mantenido fuera del centro de atención desde, aunque en 2013 apareció en un documental producido por la familia donde recordaba la vida a veces tumultuosa de su padre.

"No está bien invadir la privacidad de alguien así", dijo el joven sobre el intenso escrutinio mediático que a menudo siguió a Michael Jackson.

En noviembre, el patriarca de la familia Jackson Joe Jackson tuiteó un mensaje de video a su joven nieto, instándolo a "mantenerse saludable".

Los fanáticos se tomaron las redes sociales esta semana para expresar su placer al ver a Bigi.

Su hermano mayor y su hermana han estado mucho más en el ojo público a lo largo de los años.

Paris Jackson, que actúa y modela, es un prodigiosa usuaria de Twitter. Y en marzo, Prince Michael, que tiene su propia compañía de producción, habló con "Good Morning America" ​​sobre su deseo de continuar con la filantropía de su difunto padre.