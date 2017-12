"Me siento totalmente arrepentido": Jorge Sampaoli se disculpa por haber agredido a un policía

(CNN Español) - El director técnico de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, se disculpó este martes por agredir verbalmente a un policía de tránsito en la madrugada del domingo.

El incidente ocurrió en la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, cuando la policía de tránsito detuvo el vehículo en el que se movilizaba Sampaoli, quien regresaba de la boda de su hija, según reporta la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam.

Foto de archivo: En esta foto aparece Jorge Sampaoli durante un juego amistoso entre Rusia y Argentina en el estadio Luzhniki de Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 2017. (Crédito: Epsilon/Getty Images)

“Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido”, dice el director técnico en el comunicado emitido por la Federación Argentina de Fútbol este martes. “El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”.

Al parecer lo que molestó a Sampaoli fue que tuvo que caminar.

Una vez la policía de tránsito terminó el control de alcoholemia —que dio negativo— a la conductora del vehículo en el que se dirigía el director técnico de la selección argentina, detectó que en el auto viajaban unas 7 u 8 personas, por lo que les pidió a los pasajeros de más que bajaran del vehículo, según relató en Radio Federico Censi, secretario de Prevención y Seguridad de Casilda, citado por Télam.

Entonces se escucha a Sampaoli gritarle al policía “Me hacés caminar dos cuadras, b*****. ¡Cobrás 100 pesos por mes!”, mientras sus allegados intentaban calmarlo.

“Él se había enojado porque tenía que caminar”, dijo Censi, quien dijo que Sampaoli se comunicó con él para ofrecer disculpas por los hechos.

En el comunicado, Sampaoli asegura que se habló con las autoridades de Casilda para disculparse por lo ocurrido y dijo que los controles de tránsito son importantes para la seguridad vial.

“Bajo ningún punto de vista yo entiendo que una persona es lo que gana”, continúa el comunicado. “El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, puntualizó el director técnico argentino.

La polémica se tomó las redes sociales. Muchos usuarios criticaron al técnico de fútbol por la forma como agredió a las autoridades de tránsito.

Con lo ocurrido a Sampaoli, queda demostrado q no puede manejar un grupo humano como la Selección NacionalQuien debe dar el ejemplo; es un ejemplo de como no ser. Debería dar un paso al costado.Claudio Borghi lo habia dicho ES UN DESASTRE EN LO HUMANO#FueraSampaoli

— Carlos (@capcentral) December 26, 2017

Espero con todas mis ganas que lo corran a Sampaoli

— Juan Martin (@JuanBunader8) December 26, 2017