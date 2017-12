Los mejores smartphones de 2017

(Expansión) – Más que por su cámara, su procesador o funciones especiales, el 2017, para los teléfonos inteligentes, fue definido por dos tendencias: las llamadas pantallas infinitas o de borde a borde y la capacidad de integrar modelos de machine learning o inteligencia artificial dentro del chip del dispositivo o a través de procesamiento de software.

Scroll for more content...

(JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

Algunos equipos incluso alcanzaron fama por rebasar las barrera de los 1.000 dólares y traer consigo una nueva era de smartphones con funciones avanzadas pero a costos incluso por encima de equipos de cómputo avanzados.

LEE: ¿Cómo encontrar las mejores ofertas de tecnología para tus compras de fin de año?

La siguiente lista no está en orden, pero representa los mejores equipos probados por el equipo de Expansión y que marcaron 2017.

Galaxy Note 8

LEE: El anuncio con el que Samsung trolea a Apple

Samsung no sólo logró redimirse de la catástrofe del Galaxy Note 7, sino que con el Galaxy Note 8 creó uno de los mejores teléfonos del año. El Note 8 tiene todo lo que cualquier usuario demandante podría pedir de un móvil. Una batería de 3.300 miliamperios, una pantalla de borde a borde (Infinity Display) OLED de 6,3 pulgadas, resistencia al agua, carga inalámbrica y rápida, una de las mejores cámaras móviles del mercado, 6GB en RAM y un procesador de última generación.

(JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

El gran problema del Note 8 para muchos compradores es la existencia del Galaxy S8, un equipo que tiene casi las mismas funcionalidades y atributos pero a menor precio. Si estás dispuesto a invertir en la nueva generación de teléfonos que dio vida a la categoría de pantallas de gran formato, sin duda tendrás una de las mejores experiencias. Pero sí el presupuesto es un problema, y tener una pluma digital o una cámara dual no justifican el gasto, puedes adquirir el Galaxy S8 Plus y tener casi la misma experiencia.

iPhone X

LEE: Para usar el iPhone X es mejor acostumbrarse al futuro

Luego de casi cuatro años con el mismo diseño, Apple decidió transformar no solo el look sino la funcionalidad de su teléfono móvil con el iPhone X (se dice diez). El equipo es sin duda el mejor iPhone que existe actualmente en el mercado, su pantalla OLED ofrece una de las tonalidades más precisas en cuanto a colores, el sensor de su cámara dual es uno de los más precisos y uno de los mejores atributos del móvil, y su nueva tecnología de desbloqueo Face ID (aunque aún imperfecta) es una de las evoluciones en términos de biométricos más importantes de los últimos cinco años.

El iPhone X sería sin duda el mejor teléfono de 2016, pero para su mala suerte fue lanzado en el 2017, un año en donde la mayoría de sus competidores más cercanos como Samsung, LG y Huawei mostraron muy buenos dispositivos. Sin contar que es el teléfono móvil más caro del mercado en su modelo de mayor capacidad.

Al igual que con el Note 8 si el dinero no es problema, el iPhone X te dará una gran experiencia móvil, pero si de plano no puedes mirar un Android como una opción, es mejor invertir en un iPhone 8 o 8 Plus, que si bien todavía tienen ese diseño que ya parece anticuado ofrecen casi el mismo nivel de funciones a menor precio.

Mate 10

La firma china Huawei no deja de sorprender por el nivel de inversión que tiene en investigación, desarrollo y marketing. Desde hace tres años, equipos como el Mate 7 se convirtieron en un referente en la industria por su diseño, desempeño y cámara. El nuevo Mate 10 no es la excepción, el equipo tiene uno de los diseños más elegantes del año, una pantalla masiva (cuya única desventaja es no ser OLED), una batería para casi dos días de uso intensivo y la que podría ser la segunda mejor cámara móvil del año.

(CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Similar a otros teléfonos que ya comenzaron a aprovechar algoritmos de inteligencia artificial, el Mate 10 aprovecha este tecnología para aprender de los hábitos del usuario, pero también para mejorar la configuración del sensor de la cámara.

Aunque los usuarios pueden manipular la cámara de forma manual, tener la posibilidad de que el lente de la cámara detecte exactamente que es lo que está por capturar te permite tomar imágenes de excelente calidad casi sin falla alguna.

LEE: ¿Cómo le ganó Android al iPhone y logró "dominar" el mundo?

Moto G5 Plus

Motorola mantiene su lucha por demostrar que el futuro de los teléfonos inteligentes es modular con el Moto Z2 y Moto Z2 Force. La marca, ahora propiedad de Lenovo, se mantiene como la mejor compañía en el segmento de precio y valor. El Moto G5 Plus es ejemplo perfecto, por una tercera parte del precio de un Note 8 o un iPhone X, el usuario del Moto G5 Plus puede adquirir muchas de las funciones y prestaciones de un equipo de gama alta. Acabado con aluminio y cristal Gorilla Glass de quinta generación, Pantalla Full HD de 5,5 pulgadas, lector de huella digital, cámara dual de 13 megapixeles, memoria de 32 GB expandible a 128 GB vía microSD, video 4K, batería de 3.000 miliamperios, 3GB en RAM y procesador Qualcomm Snapdragon 625.

La cámara no es perfecta y su rendimiento no alcanza el de equipos como el iPhone X, S8 o Note 8; sin embargo, para cualquier usuario con un presupuesto más limitado que no está dispuestos a perder su dinero en teléfonos de baja calidad, el Moto G5 Plus es la mejor opción del 2017.

Xperia XZ Premium

A Sony Mobile le ha faltado suerte para conquistar el mercado móvil, pero en 2017 la firma japonesa sorprendió con uno de los modelos más completos y acreedor a la mayoría de premios que entregan en el Mobile World Congress, el Xperia XZ Premium.

Con acabado en cristal Gorilla por ambos lados, el teléfono de Sony no siguió la tendencia de pantallas infinitas pero fue el primer equipo del mercado en tener una pantalla LCD 4K con tecnología HDR 10, uno de los mejores procesador del mercado Snapdragon 835 y 3GB en memoria RAM y sistema de audio de alta definición (HiFi).

El teléfono destaca por ser el único equipo móvil del mercado en contar con una cámara capaz de grabar video en cámara lenta a 960 cuadros por segundo. Es literal como tener una cámara Phantom profesional en el bolsillo. Sin embargo, su cámara digital también es su eslabón más débil al compararla frente a equipos como el iPhone o Mate 10. La calidad de las fotos es inconsistente, los colores se tienden a quemar y en ambientes de poca luz es complicado obtener una buena foto sin barridos o ruido excesivo.

Si lo que buscas como usuario es la mejor experiencia visual en cuanto a contenidos en plataformas como Netflix o Amazon Prime Video, con una calidad de audio de última generación el Xperia XZ Premium es el equipo que tienes que buscar.

LG G6

En el año de los teléfonos de pantallas infinitas, LG fue la primera en ganar terreno con el G6. Su pantalla de 5,7 pulgadas integra tecnología HDR y Dolby Vision para reproducción de contenidos y el sensor de su cámara compite de cerca con el de equipos como Samsung, pero ofrece muchas más funciones en modo manual para aquellos usuarios amantes de la fotografía.

(JOSEP LAGO/AFP/Getty Images)

La batería del equipo tiene uno de los mejores rendimientos de su categoría, su baja de precio lo coloca en una posición mucho más atractiva que la de sus competidores. Su mayores fallas son la interfaz que LG coloca sobre Android y algunos detalles con su cámara, en particular con la captura de colores intensos.

Menciones Honoríficas

Estos tres equipos marcaron tendencia en 2017 por las siguientes razones:

Pixel 2 y Pixel 2 XL

LEE: ¿La simpleza de Pixel 2 amenaza al iPhone?

Google va en serio con su apuesta por crear hardware. Los nuevos Pixel no solo mejoraron en desempeño, diseño y funciones, sino que son el ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial va a transformar cada aspecto de nuestras vidas. Desde la manera en la que interactuamos con el asistente de voz, la forma en la que consultamos contenido, hasta cómo agregamos efectos a nuestros fotos.

El Pixel 2, por ejemplo, pese a ser un equipo con una sola cámara trasera, es capaz de recrear el efecto de desenfoque mucho mejor que modelos como iPhone o Samsung, que requieren de un segundo lente para hacerlo, únicamente con algoritmos de software.

Razer

Famosos por hacer computadoras y accesorios de alto desempeño para gamers, Razer decidió entrar a competir al sector más sobresaturado en tecnología con el Razer Phone. Aunque es su primer smartphone, Razer atinó a la mayoría de los requisitos de un buen teléfono: pantalla de buena calidad, sonido estéreo de alta fidelidad, procesador y memoria de primer nivel, y batería de alto desempeño. La mayor falla del equipo es sin duda la baja calidad de su cámara, la cual está lejos de competir contra equipos de Apple, Samsung o Google.

OnePlus 5T

Similar a Motorola, OnePlus sigue con la tradición de lanzar teléfonos con alto nivel de prestaciones a la mitad del precio de equipos de gama alta. El OnePlus 5T viene equipado con una pantalla AMOLED de 6 pulgadas, cámara dual de 20 megapixeles, lector de huella digital, desbloqueo con reconocimiento facial, batería de alto rendimiento con carga rápida y procesador Snapdragon 835. Aunque su cámara no alcanza el nivel de modelos como el Mate 10 o Galaxy Note 8, su pantalla no es 4K y no tiene certificaciones HDR o Dolby Vision, es el mejor teléfono del mercado por menos de 500 dólares.