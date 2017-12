Trump firma la reforma fiscal antes de irse a su descanso de Navidad

(CNN) – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó en la mañana de este viernes la reforma fiscal, antes de partir a su descanso de Navidad en su club de Mar-a-Lago, en Florida.

Scroll for more content...

Esta ley representa la primera gran victoria del gobierno Trump y es la reforma al código tributario más grande en 30 años.

MIRA: La Casa Blanca y los republicanos celebran aprobación de la reforma fiscal

El mandatario firmó el documento ante los periodistas en la Oficina Oval. "Es una clara señal de que estamos haciendo grande a Estados Unidos otra vez", aseguró Trump.

También firmó una resolución para evitar el cierre del gobierno y mantener su financiamiento hasta el 19 de enero. Eso incluye 4.000 millones de dólares para la defensa de misiles.

El presidente de EE. UU., Donald J. Trump, habla a los medios durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en Washington. (Crédito: Chris Kleponis / Polaris)

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la medida fiscal a principios de esta semana, entregando a Trump su primera gran victoria legislativa en el primer año de su cargo.

Tras la aprobación de la reforma, Trump se ha centrado en obtener el crédito que cree se merece por su primer año en el cargo. Sus asistentes han mantenido reuniones informativas con reporteros y sustitutos principales, argumentando que Trump ha logrado más que cualquier otro presidente en su primer año.

LEE: La reforma tributaria podrá ser una gran victoria para Trump, pero no a nivel político

Trump y los republicanos del Congreso celebraron la victoria de la reforma este miércoles en la Casa Blanca, donde los líderes del partido elogiaron al presidente.

“Este ha sido un año de logros extraordinarios para el gobierno", aseguró el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell.

Y Trump tuiteó lo mismo, antes de firmar la reforma fiscal. “Con todo lo que mi gobierno ha hecho en aprobaciones legislativas (rompió el récord de Harry Truman), cortes de regulación, nombramientos judiciales, construcción del Ejército, REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y REFORMA, récord económico /mercado de valores y mucho más, estoy seguro de que las noticias principales le darán un gran crédito”, escribió.

With all my Administration has done on Legislative Approvals (broke Harry Truman’s Record), Regulation Cutting, Judicial Appointments, Building Military, VA, TAX CUTS & REFORM, Record Economy/Stock Market and so much more, I am sure great credit will be given by mainstream news?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2017

El viaje de Trump a Mar-A-Lago, su club privado en Florida, marcará su décimo viaje como presidente a Palm Beach. En total, Trump habrá pasado 106 días de su primer año en el cargo en una de sus propiedades cuando llegue a Florida el viernes.