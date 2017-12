Aparente campaña de desprestigio contra Meryl Streep en las calles de Los Ángeles

(CNN Español) - Lo que parece ser una campaña de desprestigio en contra de Meryl Streep, considerada una de las mejores actrices del mundo y la más aclamada de Hollywood, se estaría gestando en las propias calles de Los Ángeles.

Unos afiches con la foto donde Streep y el hoy desprestigiado productor Harvey Weinstein están juntos y sonrientes comenzaron a aparecer desde el martes, según el diario The Hollywood Reporter (THR), en puntos claves de la ciudad, como el Paseo de la Fama de Hollywood y en los alrededores de los estudios Fox. El rostro de Streep, sin embargo, está cubierto con una banda que dice "Ella sabía", en posible referencia a los escándalos sexuales de los que se acusa a Weinstein.

The "She Knew" posters went up near Streep’s house in Pasadena, near the SAG-AFTRA building in Mid-Wilshire & across from the 20th Century Fox studio lot in Century City https://t.co/Tij5hT2Ihd

Hasta el momento, el origen y los autores de la campaña se desconocen, aunque en la esquina inferior izquierda de los mismos se puede ver un código con las letras BTC. La imagen en blanco y negro y con la banda roja y letras blancas corresponde además a un estilo utilizado por la artista conceptual estadounidense Barbara Kruger, que según THR ha sido adaptado y copiado por otras personas durante décadas.

Desde el fin de semana pasado, el nombre de Streep comenzó a aparecer en redes sociales luego de que Rose McGowan, voz líder en las protestas en contra del abuso de poder en Hollywood y quien acusa a Weinstein de haberla violado, criticara a la veterana actriz de ser una hipócrita por haber trabajado felizmente con Weinstein.

Cuando se supo que algunas estrellas planeaban llegar vestidas de color negro a la próxima alfombra roja del Globo de Oro, en señal de apoyo a las mujeres que han denunciado el acoso sexual en Hollywood, McGowan pidió a Meryl Streep que en lugar de ello alzara la voz y se uniera al movimiento de denuncia.

Estas declaraciones, que luego fueron borradas de la cuenta de Twitter de McGowan, motivaron un comunicado por parte de Streep en el que, entre otras cosas, escribió: “Me dolió ser atacada por Rose McGowan en los titulares del fin de semana, pero quiero que ella sepa que yo no sabía de los crímenes de Weinstein, ni en los años 90 cuando éste la atacó, ni durante las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras".

Agregó además que: "No guardé silencio de forma deliberada. No sabía. No apruebo la violación de forma tácita. No sabía. No me gusta que se ataque a las mujeres jóvenes. No sabía que eso estaba sucediendo".

Streep también rechazó la idea de que tenía una amistad cercana con Weinstein. Al respecto dijo que no sabía dónde vivía él y que nunca lo recibió en su casa.

McGowan, además de borrar ese primer tuit donde criticaba a Streep, escribió uno donde se disculpaba por haber sugerido, de forma irónica, que actrices como Streep deberían entonces vestir de la marca Marchesa, refiriéndose a la casa de modas establecida por la hoy esposa de Weinstein, Georgina Chapman.

La pareja, por cierto, se encuentra hoy separada a raíz de las denuncias en contra del productor. No obstante, Weinstein ha negado haber tenido relaciones íntimas no consensuales con las distintas mujeres que comenzaron a denunciarlo desde comienzos de octubre.

Por otro lado, algunos de los afiches que de manera anónima fueron distribuidos por la ciudad, han desaparecido de la misma forma en que fueron colocados: sin que nadie se diera cuenta.

Streep, por su parte, ha estado promocionando la nueva película de Steven Spielberg, titulada The Post, y por la cual ya recibió una nominación al Globo de Oro a mejor actriz. La cinta, distribuida por los estudios Fox, también tiene grandes probabilidades de lograr varias candidaturas al Oscar.